Il Real Madrid non compra il difensore centrale e ne paga le conseguenze nel derby (As)

Contro l’Atletico, tutti i palloni aerei li hanno presi gli uomini di Simeone che di testa hanno pareggiato nel recupero

Il derby di Madrid si è concluso in pareggio. Tra Real Madrid e Atletico Madrid è finita 1-1. Brahim Diaz porta in vantaggio la squadra di Ancelotti al 20′. Poi Marcos Llorente allo scadere (93′) firma il pareggio di testa. Una beffa che As digerisce malamente, soprattutto perché al Real manca un difensore centrale.

Gli infortuni in difesa hanno costretto Ancelotti a ricorrere a soluzioni d’emergenza. La società avrebbe dovuto risolvere il problema intervenendo nel mercato e prendendo in difensore subito pronta. Cosa che Ancelotti aveva caldamente consigliata come scrive As. Florentino Perez però ha detto “no” e le conseguenze dalla scelta si sono palesate proprio nel derby.

Real Madrid imprudente, senza difensori rischia di rimanere con il cerino in mano

“L’immagine di Carvajal che batte i pugni a terra dopo il gol di Llorente è stata la migliore espressione dell’impotenza aerea del Real Madrid nel derby“. Sia il gol del pareggio che quello annullato a Savic, sottolinea As, sono arrivati di testa. Segno che nel Real manca qualcuno che domini nelle palle alte. Nel derby i palloni aerei li hanno sempre presi quelli dell’Atletico. “Appena un giorno dopo la chiusura del mercato invernale, il Real Madrid si è presentato al derby con un difensore centrale e mezzo. L’imprudenza della società nel non ingaggiare un difensore centrale in nessuna delle due finestre a disposizione (quella estiva e quella appena conclusa) ha prodotto le sue conseguenze“.

Ancelotti avrebbe accolto volentieri un nuovo difensore tra le sue fila, la società è stata però di parere diverso.

“Ancelotti era più che disponibile a ricevere rinforzi per quella zona delicata e indebolita dagli infortuni, ma il Real Madrid ha scelto di risparmiare. Il Real ha sofferto come previsto nel derby. Solo Nacho è riuscito a vincere un duello aereo, ma non è stato il più decisivo, quello di cui ha approfittato Llorente al 93′“.

