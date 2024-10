Hermoso tre ore in Tribunale: «Il bacio di Rubiales è stato inaspettato e per nulla consensuale»

La calciatrice spagnola, scrive Marca, ha anche affermato di essere stata “molestata” quando le è stato chiesto di difendere l’uomo pubblicamente.

La calciatrice spagnola Jenni Hermoso è stata convocata dal giudice del Tribunale Nazionale Francisco de Jorge per testimoniare in merito a quanto accaduto con Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili. Marca scrive:

“La campionessa del mondo ha confermato al giudice che il bacio datole da Rubiales non era consensuale e che ha subito pressioni quando le è stato chiesto di difendere l’uomo pubblicamente. «E’ andato tutto bene. Tutto resta nelle mani della giustizia. Grazie mille per il supporto. È stato lungo… il processo farà il suo corso», ha detto all’uscita. Ha trascorso circa tre ore nel Tribunale nazionale. Secondo fonti legali, Hermoso ha dichiarato che il bacio «è stato inaspettato e assolutamente non consensuale» e che in seguito, sia sul volo di ritorno in Spagna che durante il suo soggiorno a Ibiza, l’indagato l’ha costantemente “molestata”, il che “ha creato una situazione triste e scomoda””.

RUBIALES AVEVA DICHIARATO SU DI LEI:

«Jenni mente sul fatto che le ho fatto pressione dopo il bacio, e lei sa che sta mentendo».

La calciatrice è tra le donne più influenti del 2023 secondo il Financial Times:

Jenni Hermoso, la seconda donna più influente al mondo nel 2023, secondo l’FT. Va da sé che in graduatoria non c’è neanche un’italiana. El Paìs: La lista di 25 include personalità come la cantante Beyoncé, l’attrice e produttrice Margot Robbie, la tennista Coco Gauff e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il capitano della nazionale inglese, Leah Williamson, è stato incaricato di premiare Hermoso, campione del mondo con la Spagna alla Coppa del Mondo tenutasi in Australia e Nuova Zelanda questa estate.

