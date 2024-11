Gli analisti del Barça studiano da giorni il “nuovo” Napoli di Mazzarri (Sport)

Lo staff di Xavi ha già seguito diverse partite della squadra italiana e l’obiettivo è iniziare già da ora a dare input in allenamento

Il Barça non sta vivendo un buon momento. Alla crisi di risultati si è aggiunto anche l’addio di Xavi a fine stagione. Adesso con la Liga ormai quasi del tutto sfumata, la testa dei blaugrana è tutta sulla Champions. Agli ottavi di finali, la squadra di Xavi affronterà il Napoli di Mazzarri. Secondo Sport, gli analisti del Barça stanno osservando il Napoli ormai da giorni.

Nei pensieri del Barça c’è solo il Napoli

Come scrive il quotidiano filocatalano, “gli analisti dello staff tecnico studiano già da giorni il nuovo Napoli“. De Laurentiis infatti ha cambiato parecchio la fisionomia della squadra in questo mercato invernale. Questo fornisce pochi punti di riferimento al Barça. Merito anche di Mazzarri che ha saputo cambiare in base alle esigenze della squadra e in base anche agli avversari. “Lo staff di Xavi ha già seguito diverse partite della squadra italiana e l’obiettivo è iniziare già da ora a dare degli input durante gli allenamenti“.

Xavi adesso si può concentrare sulla Champions

Il campionato spagnolo sembra ormai indirizzato. Al Barça resta la Champions, un torneo difficile. Ma Xavi vuole comunque provare ad andare fino in fondo. Ad aiutarlo adesso anche il calendario. “Nelle prossime due settimane il Barça affronterà solo due partite: contro la Granda e contro il Celta. Ciò significa che, prima della sfida del San Paolo, il Barça ha poco più di due settimane per svolgere una mini-preparazione prima del tratto decisivo della stagione“.

Inoltre queste due settimana potrebbe servire per recuperare alcuni giocatori che al momento sono indisponibili e per far rifiatare altri calciatori che hanno speso tanto nelle ultime partite.

