Gattuso: «Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo, più in basso non si può andare»

Esonerato dal Marsiglia dopo la sconfitta contro il Brest. Al suo posto il club vuole “un tecnico capace di dare scossa e di parlare francese”

Rino Gattuso esonerato dal Marsiglia. Lo scrive l’Equipe che precisa come la sconfitta di ieri contro il Brest, per altro in superiorità numerica, sia stata fatale per la squadra di Rino. A fine partita, il tecnico, forse consapevole dell’epilogo della sua avventura, ha dichiarato:

«Nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo. Più in basso non si può andare».

Dalla Franca arrivano conferme sul suo esonero. Il Marsiglia con Gattuso non ha vinto nemmeno una partita dal 2024 in campionato. L’ultima vittoria a gennaio in Coppa di Francia. Inoltre la squadra sembra non seguire i dettami dello stesso Gattuso. L’ex allenatore del Napoli, tra le altre, voleva una squadra corta, compatta e veloce. Nonostante la superiorità numerica in campo contro il Brest dal 15′ del secondo tempo, il Marsiglia ha subito il gol nei minuti finali.

Galtier o Gasset per il post Gattuso

I dirigenti del Marsiglia sono convinti di dare una svolta alla stagione e una scossa alla squadra con il cambio di allenatore. Tra i papabili sostituti ci sono Galtier e Gasset. Il primo, ex Psg, è attualmente l’allenatore dell’Al-Duhail, in Qatar, e ha un contratto fino al 2025.

In questo momento, il nome più accreditato è quello di Jean Louis Gasset. Scrive l’Equipe: “La dirigenza del Marsiglia vuole che il nuovo allenatore sieda in panchina già da giovedì al Vélodrome, contro il Donetsk. Mentre Gattuso aveva ribadito in privato e in pubblico la sua impotenza di fronte alle carenze mentali della squadra, si cerca un tecnico capace di dare scossa psicologica, ma soprattutto che parli il francese per trasmettere al meglio i suoi messaggi“.

