Difesa del Real falcidiata dagli infortuni ma “Ancelotti è un artigiano con un magazzino di lusso” (l’Equipe)

19 difese diverse in 24 partite. Difesa blindata grazie una panchina di qualità e giocatori che mettono al primo posto l’interesse collettivo

Il Real Madrid ritorna in Champions, questa sera sarà ospite del Lipsia che in attacco ha un giocatore particolarmente prolifico. Si tratta di Lois Openda, trenta presenze stagionali e 19 gol. Il Real però non sembra particolarmente preoccupato. Nonostante abbia una difesa subissata dagli infortuni, Ancelotti ha trovato la formula giusta per blindare la sua porta. Ne parla l’Equipe.

“Sin dal precampionato, sfortuna e infortuni hanno di fatto tormentato la squadra madrilena, senza che ciò intacchi né i suoi formidabili risultati (2 sconfitte e 4 pareggi in 34 partite in tutte le competizioni), né le sue ambizioni. Courtois e Militao (rottura dei legamenti crociati) sono out da agosto e lo stesso infortunio ha posto fine alla stagione di David Alaba a fine dicembre. Da dieci giorni è caduto anche Rüdiger. Il tedesco sarà assente per altre due settimane. Senza Nacho – infortunato nelle ultime due partite e già squalificato per 4 giornate – sabato contro il Girona (4-0), Carlo Ancelotti ha dovuto quindi improvvisare una difesa centrale Aurélien Tchouaméni-Dani Carvajal. È stata la diciannovesima difesa diversa in questa stagione”

Senza difensore di ruolo, Ancelotti ha blindato la difesa del suo Real

L’Equipe descrive il lavoro di Ancelotti:

“L’inesperienza in questa posizione di Tchouaméni e Carvajal non si è mai fatta sentire contro il miglior attacco della Liga (l’attacco del Girona, ndr). Nelle tre partite e mezzo giocate con Tchouaméni centrale, il Real ha vinto ogni volta senza subire gol e subendo, in totale, solo tre tiri in porta. Nonostante la mole di infortuni, il Real paradossalmente non è mai stato così solido difensivamente. I suoi 15 gol subiti nella Liga la rendono la difesa più ermetica nella storia del club madrileno. Nella sua sfortuna, l’artigiano italiano ha avuto la fortuna di avere un magazzino di lusso. Una panchina di qualità non comune e soprattutto giocatori che mettono l’interesse collettivo al di sopra di tutto e hanno una capacità di adattamento tatticamente fenomenale“.

Il Real Madrid non compra il difensore centrale e ne paga le conseguenze nel derby (As)

Di diverso avviso era As all’indomani del pareggio nel derby contro l’Atletico Madrid del quattro febbraio scorso.

“Appena un giorno dopo la chiusura del mercato invernale, il Real Madrid si è presentato al derby con un difensore centrale e mezzo. L’imprudenza della società nel non ingaggiare un difensore centrale in nessuna delle due finestre a disposizione (quella estiva e quella appena conclusa) ha prodotto le sue conseguenze. Ancelotti era più che disponibile a ricevere rinforzi per quella zona delicata e indebolita dagli infortuni, ma il Real Madrid ha scelto di risparmiare. Il Real ha sofferto come previsto nel derby. Solo Nacho è riuscito a vincere un duello aereo, ma non è stato il più decisivo, quello di cui ha approfittato Llorente al 93′“.

