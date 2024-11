De Laurentiis su Lindstrom: «Mi sono stancato di sentir dire “chi cazzo hanno comprato”»

In conferenza: «Con l’Eintracht ha fatto la bellezza di 23 partite da ala destra. 19 partite come trequartista. Questa è la verità»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa prima di Mazzarri. De Laurentiis ha voluto parlare del mercato concluso e ha poi approfittato dell’occasione per chiarire alcuni punti sulla squadra. Tra gli argomenti affrontati anche le critiche alla società per aver preso Lindstrom, pagato circa 30 milioni all’Eintracht Francoforte.

Secondo De Laurentiis, nonostante il ragazzo abbia giocato molto poco, è stato un acquisto sensato. I dubbi sul suo ruolo al Napoli sono ingiustificati e pretestuosi. Tanto che il presidente si augura di non sentire chiedersi più perché il Napoli ha puntato su di lui.

De Laurentiis stanco di sentire le critiche su Lindstrom

«Il signor Lindstrom ha fatto 23 partite in Nazionale e nel club come ala destra, molte di più di quelle da trequartista, punto, 19 partite da trequartista. Questa è la verità. Documentatevi, mi son stancato di sentirmi dire: chi cazzo hanno comprato, quando serviva un’ala destra”. Noi conosciamo tutto dei giocatori, carattere, fisico. Se si deve collaborare tra media e chi sta da questa parte. Noi stiamo dentro. Questa conferenza era dovuta per Mazzarri perché è chiuso il mercato. È mia intenzione non fare più le conferenze pre partita. Ha già tante cose a cui pensare, che deve dire?».

Mazzarri: «Importante che cresca, pian pianino si integrerà nel nostro calcio»

Anche Mazzarri, sempre in conferenza stampa, ha parlato del calciatore danese. L’allenatore del Napoli non ha quasi mai impiegato il danese ex Eintracht Francoforte. Contro la Lazio ha giocato appena sei minuti e contro l’Inter, in Supercoppa, solo 20 minuti.

«Lindstrom può essere un valore aggiunto. Quando vengono da un’altra realtà con il tatticismo che abbiamo noi non è semplice. L’importante che il ragazzo cresca, pian pianino si integra nel nostro calcio. Anche negli allenamenti è molto positivo, io sono fiducioso che possa darci una mano».

