Mazzarri su Lindstrom: «Importante che il ragazzo cresca, pian pianino si integrerà nel nostro calcio»

Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani del Napoli contro il Verona. In sala stampa è arrivata la fatidica domanda su Lindstrom. L’allenatore del Napoli non ha quasi mai impiegato il danese ex Eintracht Francoforte. Per lui alcuni minuti qua e là. Contro la Lazio appena sei minuti e contro l’Inter, in Supercoppa, solo 20 minuti.

Mazzarri su Lindstrom

Mazzarri sul calciatore ha espresso una sua valutazione:

«Può essere un valore aggiunto. Quando vengono da un’altra realtà con il tatticismo che abbiamo noi non è semplice. L’importante che il ragazzo cresca, pian pianino si integra nel nostro calcio. Anche negli allenamenti è molto positivo, io sono fiducioso che possa darci una mano».

Tra Garcia e Mazzarri, Lindström è scomparso nell’oscurità tattica del Napoli (Faz)

Lindström, dove sei? Anche la Faz, in Germania, si unisce alla campagna di liberazione del danese lanciata dal Napolista. “Scomparso – scrive il giornale tedesco – nell’oscurità del Napoli”. Fa parte di un sfortunato pacchetto di talenti esploso all’Eintracht Francoforte, che sta faticando tantissimo ad imporsi altrove. Tipo Kolo Muani, venduto per circa 95 milioni al Paris Saint -Germain: dopo 22 partite, ha fatto otto gol e tre assist, ma è stato titolare solo cinque volte nelle ultime dieci partite. O come Kamada alla Lazio. Meglio è andata per Kostic alla Juve.

Ma è Lindström il vero caso di studio. “L’estate scorsa è passato al Napoli dopo due anni di successi all’Eintracht, inclusa la vittoria dell’Europa League nel 2022. Il trasferimento al Napoli avrebbe dovuto essere il prossimo passo della carriera per Lindström. Invece, è scomparso nell’oscurità”.

“La Serie A non è un terreno facile per gli ex giocatori del Francoforte. Qui arrivano anche altri che non riescono a farcela, basti pensare ad Ante Rebic al Milan, ora al Besiktas Istanbul. I problemi sono spesso attribuiti alle rigide linee guida tattiche degli allenatori italiani. Il danese Lindström ha scelto l’indirizzo presumibilmente migliore con i campioni d’Italia. Il Napoli ha speso quasi 30 milioni di euro per il suo acquisto, Lindström è stato l’acquisto più costoso dell’estate e le aspettative erano altrettanto alte. Ma con il titolo è scomparso anche l’entusiasmo della squadra. Ora il veterano Walter Mazzarri fatica, preferendo affidarsi a titolari di comprovata esperienza. Il danese ha potuto giocare solo una volta, contro il Lecce a fine settembre, dal primo minuto. Dopo quasi un’ora tutto era di nuovo finito”.

