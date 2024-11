De Laurentiis vuole che il nuovo centro sportivo del Napoli sia come il Viola Park di Commisso

Radio Kiss Kiss: «Una sorta di Azzurro Park con un Medical Center, 12 campi e la foresteria per accogliere un numero sempre più alto di giovani»

Le voci su un nuovo centro sportivo del Napoli si fanno sempre più insistenti. De Laurentiis vorrebbe costruirne uno di proprietà come ha fatto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, con il Viola Park. Un centro tecnico di dimensioni considerevoli, con tutte le strutture e le attrezzature necessarie per la prima squadra del Napoli, la Primavere e i gli altri settori giovanili.

Come la definisce Radio Kiss Kiss Napoli, una sorta di “Azzurro Park”, compreso anche di un centro medico di proprietà come quello della Juventus. A svelare il piano di De Laurentiis e Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss.

De Laurentiis vuole costruire l’Azzurro Park

L’idea del presidente del Napoli secondo Radio Kiss Kiss Napoli:

«Il nuovo centro sportivo che ha intenzione di aprire De Laurentiis sarebbe composto da 12 campi. Il presidente vuole fare anche la foresteria per accogliere un numero sempre più alto di giovani. Inoltre vorrebbe costruire anche un Medical Center, come ha fatto la Juventus alla Continassa, in modo che le visite non si terrebbero più a Villa Stuart ma nel centro tecnico stesso».

Castel Volturno, il sindaco: «Individuata l’area per la nuova casa del Calcio Napoli»

Il Napoli lascerà l’attuale centro di allenamento di Castel Volturno ed è alla ricerca di una nuova area. Una delle opzioni è rimanere in zona ed evitare che i calciatori ricoprano distanze eccessivamente lunghe per andare ad allenarsi.

A Radio Kiss Kiss Napoli ne ha parlato il sindaco Luigi Petrella:

“Con De Laurentiis ci siamo rivisti prima dell’estate. C’è stato un incontro tecnico al Comune, ci ha chiesto un’area dove poter realizzare una cittadella dello sport. Noi abbiamo individuato delle aree, dopo una settimana abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici del Comune. A noi farebbe piacere se il Napoli creasse la cittadella dello sport nel nostro territorio.

L’idea era una struttura con diversi campi e attrezzature per il calcio giovanile del Calcio Napoli. Quella che abbiamo individuato è un’area abbastanza vasta dove organizzare tutto. A noi hanno chiesto una area dove poter realizzare una struttura adeguata. L’abbiamo individuata a pochi chilometri da dove si allena oggi il Napoli. Sarebbe una risorsa per Castel Volturno, contribuirebbe alla rivalutazione del territorio. Non abbiamo parlato della durata dell’accordo. La città di Castel Volturno preferirebbe non farsi sfilare di mano quest’accordo. Il nostro clima fa bene al calcio Napoli e ai calciatori, qui c’è la pineta, il mare, la serenità”.

