Barça, Ter Stegen ritorna titolare dopo tre mesi: in tempo per il Napoli (Mundo Deportivo)

Il portiere del Barça non gioca dal 12 novembre. A inizio dicembre ha subito l’operazione per un’ernia lombare. Sarà titolare contro il Granada

Ter Stegen, portiere del Barça, ritorna a disposizione di Xavi. Questa sera partirà titolare nella partita contro il Granada. Non giocava dal 12 novembre, come ricorda El Mundo Deportivo. Il portiere tedesco accusava un problema alla schiena da diverso tempo. In una prima fase, insieme al Barça ha scelto la terapia conservativa, in attesa poi di intervenire in un secondo momento.

Poi però il dolore si è fatto sempre più lancinante, fin quando il portiere non ha scelto l’operazione chirurgica. Per il Napoli questo significa che ci sarà il tedesco fra i pali del Barça in Champions. Il 21 febbraio al Maradona, l’attacco del Napoli si troverà Ter Stegen e non Iñaki Peña, il portiere che lo ha sostituito. E tra i due estremi difensori c’è comunque una bella differenza.

Ter Stegen titolare contro il Granada

Come scrive el Mundo Deportivo:

“Marc Ter Stegen tornerà titolare stasera contro il Granada dopo quasi tre mesi di assenza. Il portiere del Barça non gioca dal 12 novembre contro il Deportivo Alavés a causa del persistente problema dovuto a un’ernia lombare, che lo ha portato in sala operatoria l’8 dicembre a Bordeaux.

Per diverse settimane Ter Stegen ha seguito un trattamento conservativo, che non ha funzionato e lo ha costretto all’intervento chirurgico per porre fine definitivamente all’infortunio. La ripresa è stata un’incognita e in alcuni momenti ha causato una certa sofferenza al portiere tedesco. A fine gennaio però ha iniziato il riadattamento in campo e da inizio febbraio ha cominciato a lavorare tra i pali“.

Xavi sa qual è il valore del portiere in squadra, non solo a livello tecnico:

“Il portiere tedesco è fondamentale per questo Barcellona. Non solo perché è uno dei migliori portieri al mondo e per la sicurezza che trasmette tra i pali. Ma anche per la sua sulla leadership“.

Il confronto con Iñaki Peña

Tra Ter Stegen e Iñaki Peña, Xavi non ha dubbi.

“Iñaki Peña è partito a buon livello, ma il Barça ha sentito la mancanza di Marc. Peña ha giocato 17 partite in questi quasi tre mesi: dieci in campionato, due in Champions League, tre in Coppa e due in Supercoppa. Il bilancio è di dieci vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, subendo 32 gol, con una media di quasi due a partita. Il tedesco, numeri alla mano, nelle stesse partite ha subito meno della metà dei gol (15)“.

ilnapolista © riproduzione riservata