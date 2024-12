Atletico Madrid, i tifosi contro gli steward di San Siro: «45 minuti con le spalle al muro e le vertigini. Per non parlare degli abusi»

Il tifo organizzato dell’Atletico ha dichiarato che denuncerà “la Uefa, il personale di sicurezza dell’Inter e la stessa polizia italiana”.

I tifosi dell’Atletico Madrid hanno passato una pessima serata a San Siro. Non tanto per la sconfitta subita in Champions League contro l’Inter. L’indignazione nasce dal trattamento, che secondo i tifosi spagnoli è stato pessimo, riservato dagli steward ai tifosi ospiti. A raccontarlo, oltre agli stessi tifosi su Twitter, anche El Mundo Deportivo:

“Sugli spalti del Giuseppe Meazza erano 3.500 i tifosi biancorossi. I colchoneros avevano appuntamento in un punto preciso di Milano, da lì hanno poi raggiunto a piedi lo stadio. Con il tempo, molto tempo per arrivare. Ebbene, sono stati in tanti ad entrare allo stadio a partita già iniziata. L’organizzazione ha fatto radunare in un piccolo spiazzale tutti i tifosi biancorossi, che dovevano entrare da una porticina, con il pericolo che ciò comportava in caso di ressa. Quasi un’ora interminabile per entrare a San Siro con tanta tensione e anche qualche paura“.

La paura provata da una tifose dell’Atletico che su Twitter ha scritto:

“I 45 minuti passati ai tornelli, con le spalle al muro e anche con le vertigini, sono stati senza dubbio i peggiori. Per non parlare degli abusi degli steward con quello che si poteva o non si poteva portare allo stadio“.

Los 45 minutos en los tornos, acorralados e incluso con gente mareándose fueron, sin duda, lo peor. Por no hablar del abuso de los stewards con lo que podías, o no podías, meter al estadio. Brutal. https://t.co/u8jUz6AyV5 pic.twitter.com/za5fmnb4ME — Bendita Locura (@benditlokura) February 21, 2024

I disagi dei tifosi dell’Atletico Madrid durante la partita di Champions contro l’Inter

El Mundo Deportivo continua il racconto:

“I tifosi sono stati poi trattenuti nello stadio per più di un’ora finché non è stato loro permesso di andarsene. E molti di loro hanno avuto problemi a tornare in centro, dato che ormai era attiva una sola linea della metropolitana. L’ Unione Internazionale dei Club di Tifoseria dell’Atlético Madrid ha raccolto le denunce e ha annunciato che denuncerà «la Uefa, il personale di sicurezza dell’Inter e la stessa polizia italiana»“.

