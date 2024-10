La Superlega non offre un calcio da sogno, ma l’uefa con la nuova Champions offre un incubo peggiore (Faz)

Più emozioni, più soldi, contenuti gratis. Il progetto della Superlega sarà anche difficile da portare avanti, ma è comunque più chiaro e trasparente della nuova Champions League.

La sentenza della Corte europea sul monopolio del calcio da parte dell’Uefa e il via libera alla Superlega ha generato una divisione all’interno dell’opinione pubblica.

Il giornale tedesco “Faz” si schiera a favore del progetto della Superlega e scrive:

“Nel cortile della scuola, nel parcheggio, sulla spiaggia e in tanti altri posti. Per quanto criptico sia il messaggio dietro le immagini del breve spot pubblicitario, lo slogan seguente è chiaro. “Il calcio che sogni. La Superlega”, si legge. E accanto allo schermo c’è Bernrd Reichart, ex manager di Rtl, ora amministratore delegato di A22, l’agenzia che dovrebbe portare avanti il ​​progetto. Lui sorride. È il sorriso del vincitore.

Dopo che giovedì la Corte di giustizia europea ha annunciato che l’Unione europea di calcio (Uefa) non può semplicemente vietare una nuova competizione, Reichart ha annunciato in una conferenza stampa:

«Il calcio è gratis. Liberi dal monopolio della Uefa, liberi di perseguire le idee migliori»

Il concetto di Superlega è trasparente ed equo. E loro dell’A22 sono convinti di avere l’idea migliore: tre classi europee, legate da promozioni e retrocessioni e accessibili a ogni club europeo attraverso il rispettivo campionato nazionale. Prima il sistema di campionato si gioca con partite in casa e in trasferta, poi in modalità ad eliminazione diretta. Il vantaggio per i grandi club: più sicurezza. Il vantaggio per i più piccoli: un’equa possibilità. Il vantaggio per tutti: più emozioni. E più soldi. Il vantaggio per i fan: tutto può essere visto gratuitamente.

Si può pensare a tutto questo come ad una vetrina. Ci si può anche lamentare del fatto che il sentiero sul come arrivarci sia chiaro nella teoria, ma troppo ripido e roccioso nella pratica, ma rispetto alla modalità con cui si giocherà la Champions League dalla prossima stagione, il concetto è quantomeno trasparente e giusto.

C’è un tavolo con 36 squadre che giocano otto partite contro otto avversari diversi, due ciascuno da quattro fasce. 24 di loro avanzano. 16 di loro giocano uno spareggio prima della fase a eliminazione diretta. Le coppie vengono formate in base ai piazzamenti nella classifica generale, che vengono poi posizionate in metà diverse nel tabellone del torneo della fase a eliminazione diretta. Le nazioni che riescono a fare meglio in tutto questo hanno anche la possibilità di ottenere un ulteriore posto di partenza per la prossima stagione della classe regina utilizzando il coefficiente di punti e il numero di partecipanti. Comprensibile?

La Uefa e i club farebbero bene ad occuparsi del contenuto del modello al più tardi dopo la decisione del Lussemburgo. Perché anche se la Superlega non è il calcio che sogni. La nuova Champions League è un incubo peggiore”.

