Superlega, il ceo di A22: «La partecipazione sarà valutata in base al merito sportivo»

In conferenza: «Siamo pronti ad accogliere chiunque voglia discutere i problemi del calcio e le possibili soluzioni, e questo vale anche per la Uefa».

Bernd Reichart, ceo di A22 (la società che punta a sviluppare il nuovo progetto stile Superlega), ha parlato in conferenza stampa in merito alla decisione della Corte di Giustizia di approvare questa nuova competizione:

«La partecipazione alla nuova Superlega sarà basata sul merito sportivo. Non ci saranno membri permanenti e i club rimarranno impegnati verso le rispettive leghe nazionali. Le partite saranno giocate durante la settimana. Il merito sportivo è l’essenza di questa proposta, un campionato aperto e meritocratico».

Sulle competizioni europee ha dichiarato:

«Non stanno attirando nuovi tifosi perché ci sono troppe partite con poco interesse. C’è solo in primavera, nella parte finale delle competizioni. In quello che proponiamo noi la partecipazione è basata su meriti sportivi, non ci saranno club membri fissi. E questa competizione non interferirà con i calendari delle singole leghe. Sarà aperta e meritocratica, con un accesso trasparente. Oggi è l’inizio di una nuova era, i club potranno decidere il loro futuro»

«Il calcio è l’unico sport che ha miliardi di tifosi in tutto il mondo, l’Europa è il cuore del calcio, la base dei club più importanti. La nostra sfida è creare la miglior competizione del mondo, sia a livello maschile che femminile. Il nostro format per la Superlega porterà a partite fantastiche fra grandissimi club per tutta la stagione, ogni partita conterà, ci saranno squadre che non si sono mai affrontate che ora potranno giocare contro regolarmente e creare una rivalità negli anni. Ci sarà la possibilità di essere promossi e di retrocedere, sarà una competizione davvero interessante e proveremo a ottenere questo obiettivo».

«Oggi i club possono fare molto bene in una competizione europea ma non esserci nell’anno successivo e questo non è giusto. Poi ci sono club che faticano in Europa a causa del basso livello dei campionati nazionali. Il sistema delle leghe risolverebbe questi problemi, porterebbe un calcio a livello maggiore per calciatori e tifosi».

Reichart spiega che c’è un progetto di unione e non di divisione:

«Vogliamo continuare a dialogare con gli stakeholders del calcio, i club potranno dare il loro contributo e decidere cosa ha più senso per loro. Non vogliamo dividere ma unire e ognuno potrà approfittare di questa opportunità per condurre il calcio verso una nuova era. Siamo pronti ad accogliere chiunque voglia discutere i problemi del calcio e le possibili soluzioni, e questo vale anche per la Uefa».

Sui tifosi che potranno seguire i match gratis in streaming:

«Ci sono tifosi che devono pagare cifre molto alte per seguire le partite della propria squadra. Noi vogliamo ripensare il calcio anche a livello di tifosi, qualcosa mai visto prima. Proponiamo di creare una piattaforma streaming, Unify, che permetterà ai tifosi di godersi la loro passione per il calcio e guardare tutte le partite in diretta gratuitamente, sia maschili che femminili».

ilnapolista © riproduzione riservata