Simeone potrebbe lasciare Napoli a fine gennaio (Romano)

Giovanni Simeone non è soddisfatto a Napoli, questa è una certezza al momento considerando lo scarso impiego del calciatore fino a questo momento, Proprio per questo motivo l’attaccante argentino è tra i papabili che potrebbero lasciare la formazione di Mazzarri in questa finestra di mercato di gennaio come sottolinea Fabrizio Romano

Gio Simeone potrebbe essere uno da tenere d’occhio tra gli attaccanti in potenziale domino a fine gennaio.

Cholito potrebbe lasciare il Napoli in caso di una buona proposta visto che al momento non è molto impiegato nonostante le sue prestazioni.

Il rapporto con il Napoli resta buono ma la situazione è aperta.

Questo nonostante le belle parole con cui Simeone ha voluto festeggiare il nuovo anno sui social

“Un anno che ricorderemo per sempre. Un anno di storia e di bellissimi ricordi!! Soprattutto per quel 5 Maggio alle 22:37. Un momento di gioia e di immensa felicità che rimarrà per sempre ! Auguro a tutti voi che questi ricordi, questi momenti vissuti insieme, ci possa unire ancora di più. Perché la forza del Napoli siamo tutti noi. OGGI E SEMPRE ! Forza Napoli!”

Il Torino ha messo gli occhi su Simeone

Ieri La Stampa scriveva di un possibile interesse del Torino per il calciatore del Napoli

“L’attaccante figlio dell’allenatore argentino dell’Atletico Madrid è uno dei preferiti del croato, che l’ha fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa e poi ha sempre cercato di portare con sé. Il suo nome era scritto nella lista delle preferenza quando ha accettato la panchina grinta. Ora la situazione è cambiata, visto che il Cholito nel Napoli è diventato una delle ultime scelte: con Mazzarri ha collezionato 8′. L’insoddisfazione da parte del calciatore è evidente: ha 28 anni ed è nel pieno dell’esplosione, però negli ultimi 2 campionati ha giocato appena 646′. Nan si fa più illusioni, anche se la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa potrebbe coinvolgerlo maggiormente. Gennaio sarà decisivo per conoscere il suo futuro, potrebbe rilanciarsi in azzurro, o da un’altra parte. Diversi club hanno chiesto informazioni. Compreso il Torino. Il suo ingaggio rientra anche nel range, prende 1,7 milioni all’anno”.

