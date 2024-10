Simeone è insoddisfatto al Napoli e il Torino ci pensa per accontentare Juric (La Stampa)

Il club cerca di trattenere il tecnico croato e l’attaccante del Napoli è uno dei suoi pallini da sempre

Il Torino sta cercando di convincere Juric a restare sulla sua panchina e, scrive La Stampa, esistono due strade per farlo, una il campionato, l’altra il mercato. E proprio sul fronte mercato, una delle carte che al società sta pensando di usare è quella del Chiolito Simeone, da sempre pallino del tecnico croato

“L’attaccante figlio dell’allenatore argentino dell’Atletico Madrid è uno dei preferiti del croato, che l’ha fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa e poi ha sempre cercato di portare con sé. Il suo nome era scritto nella lista delle preferenza quando ha accettato la panchina grinta”.

Simeone insoddisfatto al Napoli

“Ora la situazione è cambiata, visto che il Cholito nel Napoli è diventato una delle ultime scelte: con Mazzarri ha collezionato 8′. L’insoddisfazione da parte del calciatore è evidente: ha 28 anni ed è nel pieno dell’esplosione, però negli ultimi 2 campionati ha giocato appena 646′. Nan si fa più illusioni, anche se la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa potrebbe coinvolgerlo maggiormente. Gennaio sarà decisivo per conoscere il suo futuro, potrebbe rilanciarsi in azzurro, o da un’altra parte. Diversi club hanno chiesto informazioni. Compreso il Torino. Il suo ingaggio rientra anche nel range, prende 1,7 milioni all’anno”.

