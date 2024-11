Politano, l’agente: «Matteo ha rinunciato a 18,5 milioni arabi per restare a Napoli»

A radio Kiss Kiss: «Il ragazzo lo meritava dal punto di vista calcistico, tranne una parentesi del primo anno di Spalletti aveva sempre fatto benissimo»

Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Politano in azzurro fino al 30 giugno 2027. Dopo la notizia, l’agente di Matteo, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss

Politano voleva restare a Napoli

Il rinnovo di Politano con il Napoli?

«Il ragazzo lo meritava dal punto di vista calcistico, tranne una parentesi del primo anno di Spalletti aveva sempre fatto benissimo. Questi mesi iniziali è partito bene, meritava il rinnovo, voleva rimanere a tutti i costi a Napoli ed è una scelta fatta volentieri. De Laurentiis voleva tenerlo, l’intento di entrambi era quello di prolungare il contratto al di là dei discorsi economici»

Politano vuole giocare la Champions con il Napoli?

«Io penso che la filosofia del Napoli in questo momento sia quella di tenere chi vuole rimanere in squadra: Matteo ha rinunciato a 18,5 milioni di euro dall’Al-Shabab, una offerta faraonica. Il Napoli vuole tenere chi dimostra con i fatti la napoletanità, Politano la dimostra.

Sembra che alle persone non vada bene il rinnovo di Politano, se il Napoli lo vende dicono che De Laurentiis pensa ai soldi, se Politano va in Arabia non va bene perchè è lui a pensare ai soldi. Poi Matteo vuole rimanere e dicono perchè lo gestisco io.

Per noi andare via, o per il presidente vendere un calciatore, avrebbe significato guadagnare più soldi. Invece abbiamo rinnovato, noi potevamo prendere più soldi altrove ma abbiamo sposato un progetto che ci fa stare bene anche nella vita privata»

ilnapolista © riproduzione riservata