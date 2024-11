Napoli, report allenamento: Ngonge in gruppo, personalizzato per Traorè

In conferenza: «Con Ngonge ho parlato, penso sia in un buon grado di preparazione. Devo capire se è il caso di inserirlo, perché è arrivato in un gruppo»

Nella conferenza stampa prima della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter, Mazzarri ha parlato anche delle condizioni di Traoré e di Ngonge. I due nuovi arrivati al Napoli hanno raggiunto il gruppo a Riad. Mazzarri ha spento le speranze di chi voleva vederli in campo domani sera. Uno dei nuovi ha bisogno ancora di un po’ di preparazione, l’altro deve inserirsi in un gruppo nuovo.

Le parole di Mazzarri su Traoré e Ngonge

«Traoré è l’unico che mi dicono debba fare un po’ di preparazione. Con Ngonge ho parlato, è disponibile e penso sia in un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso, perché è arrivato in un gruppo. Vedrò: sarà più difficile vederlo che no».