Mazzarri: «Se i ragazzi giocano da squadra con la S maiuscola, si può giocare con qualsiasi modulo»

A Dazn: «Zielinski? Io parlo chiaramente con i ragazzi e poi se non rispondono bene, quando li metto dopo 20 minuti li tolgo»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, è stato intervistato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Lazio

Mazzarri sulla prestazione del Napoli

«Sono molto soddisfatto perché avevamo avanti una squadra molto forte perché l’anno scorso il Napoli ha vinto, ma loro sono arrivati secondi. In più c’erano tanti assenti. Vuol dire che la squadra con la S maiuscola come piace a me si sta vedendo. Oggi ho avuto la conferma di avere grandi uomini che giocano da squadra»

La difesa a 3 vi ha aiutato, anche per il possesso palla

«Con le squadre di Sarri è difficile avere possesso palla e questo significa tanto. Ci è mancata la profondità, am le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano tanto»

Sul modulo

«Dipende dai giocatori che ho a disposizione. È chiaro che lasciare fuori giocatori importanti se stanno bene adatto il modulo. Oggi questo modulo mi sembrava il migliore. È chiaro che quando rientrano Kvara, Osi e altri se la squadra sta bene e combatte si può fare il 3-4-3 o anche il 4-3-3. Quando la squadra è equilibrata e sta bene può giocare con tutti e tre i moduli»

Su Zielisnki

«Ho il pregio-difetto di parlare molto e guardarli in faccia, prima di metterli in campo gli dico “se tri metto in campo come ti comporti?”. Vorrei fare un grandissimo complimenti a Demme che oggi ha risposto alla grande»

Situazioni che possono condizionare la squadra?

«Avete visto oggi, i ragazzi quando hanno una guida leale che dice le cose come stanno, dopo devono solo rispondere e dare il massimo, altrimenti quando li metto dopo 20 minuti li tolgo»

Quanto è soddisfatto?

«C’ero rimasto male nelle prime partite, in cui non siamo stati fortunati e incontravamo tute squadre forti. Ora qualche punto ci manca, ma il campionato è ancora molto lungo»

ilnapolista © riproduzione riservata