La Saudi Pro League è così vuota da essere perfetta l’ego smisurato di Ronaldo (Libero)

Il portoghese celebra i suoi 54 gol, ma fa ridere: il 90% delle reti sembrano segnate contro nessuno, come le esercitazioni dove la difesa non può intervenire

Claudio Savelli su Libero analizza un anno di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e lo fa partendo dalle ragioni che hanno portato il campione portoghese a scegliere di trasferirsi lì

“L’Arabia Saudita sembrava una scelta di ripiego, l’unica a disposizione del portoghese deluso per l’unico titolo mancato della sua carriera, al tramonto di un Mondiale che lo aveva visto più come un ingombro nel Portogallo che non un fuoriclasse necessario, come era stato appunto Messi nell’Argentina. Cristiano sceglieva l’Arabia Saudita per evadere dal Manchester United che lo aveva messo fuori rosa, che non lo sopportava più, che si era pentito di averlo ripreso. Sceglieva l’Arabia Saudita, e nello specifico l’Al-Nassr, anche perché era l’unica a volerlo davvero: in Europa, nessun club era più disposto a ingaggiare Ronaldo, soprattutto alle cifre da lui richieste”.

I numeri pompati in Arabia

Savelli definisce “pompati” i numeri di Cr7 in Arabia, i 54 gol che sono stati celebrati alla fine del 2023 non sono altro che il frutto di un campionato minore.

“Ha trovato una terra desolata, un campionato finto, in cui fare ciò che faceva contro i migliori al mondo. Segnare in continuazione e pompare i numeri a cui è sempre stato ossessivamente legato. Così, un anno dopo l’incipit della sua veglia funebre professionale, i media di tutto il mondo hanno registrato che è stato proprio lui, CR7, a segnare più di tutti nell’anno che si è appena concluso. Cinquantaquattro reti, due in più di Kane e Mbappé che però, ecco, giocano dove segnare è più difficile. C’è un video che circola sui social in cui sono raggruppati tutti i 54 gol segnati da Ronaldo nel 2023. Fa ridere: il 90% delle reti sembrano segnate contro nessuno, come le esercitazioni dove la difesa non può intervenire. E il bello è che Ronaldo esulta sempre come se avesse firmato una finale di Champions. Grottesco”.

La Saudi Pro League è così vuota da essere perfetta l’ego smisurato di Ronaldo

“Anche per la cornice di pubblico che non è delle migliori, soprattutto quando l’Al-Nassr di Cristiano gioca in trasferta, e non in casa delle altre tre grandi (Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ittihad) che hanno potuto godere del robusto sostegno del fondo sovrano e che vantano da 17mila a 27mila presenti in media allo stadio: negli altri casi non si va oltre i 10mila, in impianti che ne contengono il doppio. Metà delle partecipanti non va oltre le 5mila anime di media: è come se Ronaldo giocasse in serie B, arrotondando per eccesso. Anzi, in quasi il 20% delle partite ci sono meno di mille spettatori. La Saudi Pro League è così vuota da essere perfetta per CR7 che, con il suo ego smisurato, ha più spazio per riempirla e sentirsene padrone assoluto”.

