Kvaratskhelia è il giocatore che ha subito più falli in Serie A (Sky)

Diciotto partite giocate in A e 51 falli subiti, di media 2,8 a partita: è Kvara il più “tartassato” del campionato nel girone di andata

Sky Sport ha stilato una classifica dei 20 giocatori che hanno subito più falli in Serie A.

Al primo posto c’è Kvaratskhelia, con 51 falli subiti a fronte delle 18 partite giocate in serie A.

E’ seguito da Zaccagni (48 falli), Ferguson (43 falli), Folorunsho (40 falli), Strefezza (36 falli), Cancellieri (35 falli), Ndoye (34 falli), Cambiaghi (34 falli), Arthur (34 falli), Ebosele (34 falli), Martinez (32 falli), Terracciano (32 falli), Zapata (32 falli), Luvumbo (30 falli), Parisi (29 falli), Dybala (29 falli), Saelemaekers (28 falli), Gudmusson (28 falli), Bellanova (28 falli), Laurienté (28 falli)

Mazzarri nella conferenza stampa di presentazione del match tra Torino e Napoli, parla delle polemiche arbitrali delle ultime partite:

«È brutto vedere che, nonostante la tecnologia che abbiamo, mentre la palla è da una parte, si può fare fallo sul lato opposto senza che ci sia il pallone. Accade ad Osimhen e soprattutto a Kvara, perchè gli avversari tendono a farlo innervosire e, quando ha una mezza reazione, viene ammonito lui. Tutti i campioni devono essere tutelati, altrimenti si torna ai tempi in cui giocavo io, quando il giocatore più importante prendeva la gomitata e l’arbitro, seguendo l’azione, non poteva mai rendersene conto. Sono stato espulso proprio nei cinque minuti strani che arrivano tra il fallo non fischiato su Mario Rui e l’ammonizione di Kvaratskhelia»

L’agente di Kvara ha apostrofato Osimhen perché a lui è stato raddoppiato lo stipendio (Gazzetta)

Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara, aveva rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze in cui, parlando del suo assistito, aveva tirato in ballo Victor Osimhen: «Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo».

