«Osimhen in estate andrà in Arabia», parola dell’agente di Kvaratskhelia

A Sport1 Georgia: «Victor ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera?»

«Osimhen in estate andrà in Arabia», parola dell’agente di Kvataskhelia

Mamuka Jugeli, agente dell’esterno georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista al connazionale Tsotne Klinkladze per Sport1 Georgia, parlando ampiamente del futuro del proprio assistito:

«Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo».

L’agente di Kvara: «Adesso aspetta qualcosa di meglio. Ho avuto contatti con tanti club, anche Barça e Manchester»

Mamuka Jugeli, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze:

«Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che il Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real? Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Quando gioca mi diverto e mi sento più giovane».

Napoli «vittima di nostalgia dello spallettismo e di incapacità nel voltare pagina» (So Foot)

Anche all’estero fa notizia il crollo del Napoli. In Francia è il portale So Foot ha puntare la lente d’ingrandimento sul club di De Laurentiis. I tre ceffoni presi dal Torino hanno messo in luce tutte le lacune della squadra adesso allenata da Mazzarri.

Il portale salva qualcuno, ma in squadra i pilastri dello scudetto hanno più o meno tutti deluso le aspettative. Anche “i fuochi fatui” Osimhen e Kvara. La prestazione a Torino di quest’ultimo è stata “spettrale, con l’incapacità di fare la differenza e una palese mancanza di carattere e leadership”. E ancora: “i litigi tra alcuni giocatori e Garcia hanno testimoniato il male che attanaglia il Napoli: la nostalgia dello spallettismo e l’indecisione di alcuni nel voltare questa bella pagina è diventata un peso per il presente”.

ilnapolista © riproduzione riservata