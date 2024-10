Il segreto della rinascita del Liverpool di Klopp: “chi ha l’atteggiamento negativo, gli tiriamo un pugno”

Il segreto della rinascita del Liverpool di Klopp: “chi ha la faccia negativa, gli tiriamo un pugno”

Il Telegraph dedica un ampio articolo, anzi una conversazione, alla rinascita del Liverpool che è primo in Premier e ancora in corsa su quattro fronti. La conversazione è con il vice di Klopp Pep Lijnders.

Lijnders ha offerto la sua visione di come Klopp è riuscito a ridato nuova linfa a se stesso e al club.

Lijnders ha offerto una spiegazione colorita del metodo utilizzato

«Ho detto per scherzo che se qualcuno fosse stato trovato con atteggiamento negativo gli avrei dato un pugno in faccia», ride il numero 2 di Klopp. «L’ho detto a ciascuno di loro. Solo per assicurarci di non portarci nulla di negativo dietro. Klopp è rinomato per la sua energia positiva, ma mantenerla è difficile quando i risultati sono scarsi, e i principali obiettivi di mercato finiscono altrove».

Lijnders, uno dei principali luogotenenti di Klopp, ha detto che gli incontri di coaching con il collega assistente Peter Krawietz, l’allenatore dei portieri John Achterberg e Vitor Matos hanno stabilito un nuovo corso.

«Non vuoi quella negatività in giro. Finisci con l’essere un prodotto dell’ambiente che ti circonda» ha detto Lijnders. «Noi [allenatori] lavoriamo insieme e se tu avessi tre o quattro ragazzi negativi, tutti sarebbero negativi. Se hai ragazzi positivi, accade il contrario. È così che funziona il mondo. È importante mantenere la calma e dare la mia visione in modo positivo. Posso solo parlare per me stesso su questo, ma rimango sempre positivo».

Lijnders ha parlato della proprietà del Liverpool.

«Non c’è un buon allenatore senza una buona proprietà», ha detto. «La proprietà ha investito nella squadra dove avevamo bisogno di investire e questo è già un buon segno. Porti energia, potenza, talento, giovani giocatori e questo dà energia all’allenatore e allo staff perché stai lavorando con nuovi giocatori e devi spiegare di nuovo l’idea».

Klopp ai tifosi: «Se dovete criticare, restate a casa».

Dopo la partita di Coppa di Lega giocata ieri tra il Liverpool e il West Ham, dove i Reds hanno avuto la meglio, il tecnico Jurgen Klopp ha avuto però da ridire sul suo pubblico a fine gara.

«Non sono stato particolarmente soddisfatto dell’atmosfera alle mie spalle. Mi chiedevo cosa volessero»

Ha detto parlando dei tifosi presenti ieri ad Anfield, ma sabato il Liverpool affronta in casa l’Arsenal. Uno scontro tra prima e seconda proprio prima di Natale ed è per questo che Klopp ha aggiunto

«Abbiamo bisogno di Anfield sabato senza che io litighi con il loro allenatore o altro. Se non siete carichi, date il biglietto a qualcun altro. Abbiamo bisogno di voi»

🚨 Klopp: “I was not overly happy with the atmosphere behind me. I wondered what they wanted”.

“We need Anfield on their toes without me being in argument with their coach or whatever”.

“If you’re not in the right shape, give your ticket to someone else…”, via @ptgorst. pic.twitter.com/s2R2q7JMJ2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2023