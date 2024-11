I rossoneri battono 3-1 la Roma. Il Napoli è nel gruppone, dietro Fiorentina, Lazio e Bologna. Superata la Roma. Domani gioca l’Atalanta.

Il Milan fa il vuoto per il terzo posto, il Napoli è a tre punti dalla Champions.

Il Milan di Pioli batte la Roma 3-1 e fa il vuoto per il terzo posto. Sale a 42 punti, 11 più del Napoli che al momento è settimo con 31 punti. Deve ancora giocare l’Atalanta che però, anche se dovesse battere domani il Frosinone, salirebbe a 33 e quindi sempre un punto sotto la Fiorentina che oggi non è andata oltre il 2-2 in casa con l’Udinese.

La lotta per il quarto posto è apertissima. Col successo di ieri in extremis sulla Salernitana, il Napoli ha sopravanzato la Roma che ci aveva superati la sera dello scontro diretto. La lotta Champions resta apertissima. Il Milan invece è destinato a fare a corsa a sé per il terzo posto, resta nove punti dietro l’Inter. Non impossibili da rimontare ma c’è anche la Juventus che martedì sera, ove mai dovesse battere il Sassuolo, salirebbe a più sette sulla squadra di Pioli che di fatto è a metà strada tra la lotta per lo scudetto e il gruppone che si darà battaglia per la Champions.

Inter 51

Juventus 46 (una partita in meno)

Milan 42

Fiorentina 34

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Atalanta 30 (una partita in meno)

Roma 29

Il Milan domina i primi sessanta minuti: gol di Adli e Giroud. La Roma poi rialza la testa. Pellegrini conquista il rigore che Paredes trasforma. Poi terzo gol di Theo Hernandez.

ilnapolista © riproduzione riservata