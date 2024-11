Il Messico è l’Arabia Saudita del calcio femminile: stipendi triplicati e totale visibilità in tv (Relevo)

18 squadre in campionato, di cui quattro o cinque che possono permettersi grandi acquisti dall’Europa. Compete per strutture e visibilità con quello statunitense.

Se nel calcio maschile abbiamo visto l’ascesa dell’Arabia Saudita con stipendi ben al di sopra della media europea, per il calcio femminile la nuova ricchezza è il Messico. Relevo scrive:

Il 5 dicembre 2016, Enrique Bonilla (l’allora presidente della Liga Messicana) ha annunciato la creazione del primo campionato di calcio femminile in Messico: 18 squadre, composte da 21 giocatrici under 23 e senza straniere. Dopo sette anni, le cose sono radicalmente cambiate. Ad esempio, tutte le partite vengono trasmesse in televisione, molte squadre maschili aprono regolarmente i loro stadi per ospitare le partite femminili; la presenza media è di tremila persone. La Liga messicana ha lavorato su tanti aspetti, molto prima dei campionati europei. L’accesso a risorse umane e tecniche di prima classe, le loro condizioni economiche, la loro qualità di vita, la visibilità in televisione e i social network.

In Messico gli stipendi superano i 100.000 euro, cifre monstre per il calcio femminile.

Considerando che uno stipendio in Europa va dai 10.000 ai 40.000 euro (dipende dall’età delle calciatrici e i campionati), le cifre proposte dal Messico sono totalmente fuori portata:

Andrea Pereira, Jenni Hermoso, Merel Van Dongen sono alcune delle calciatrici sbarcate nel campionato messicano negli ultimi mesi. Tutte loro condividono un passato pieno di successi in Europa e si avvicinano (o già raggiunto) ai 30 anni. Gli stipendi superano i 100mila euro. A volte gli importi sono molto più alti, impensabili in Europa. Il campionato messicano è composto da 18 squadre. Tuttavia, solo quattro o cinque possono permettersi le migliori calciatrici. Tigres, Monterrey, America, Chivas, Pachuca o Leon. Il resto dei club è diviso in due gruppi: quelli che stanno ancora lavorando per raggiungere i livelli top e quelli che sono ancora in una fase di sviluppo. Molti vedono un grande potenziale nel campionato messicano. Compete a livello di strutture e visibilità con quello statunitense. Attualmente, il campionato messicano consente a ciascun club di ingaggiare quattro straniere. Ma la previsione è che questo numero aumenterà fino a raggiungere sei o sette.

