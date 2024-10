Il Girona non si rimpicciolisce davanti a nessuno, batte l’Atletico e rimane in testa alla Liga insieme al Real

Battuto il Cholo 4-3 al 91′. Non basta la tripletta di Morata, Marca: “Sono lontani i tempi in cui l’Atletico passava in vantaggio e finiva la partita”

Partita sensazionale ieri sera a Montilivi. Il Girona delle meraviglie ospita l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Già così il match inizia sotto i migliori auspici. Nessuno però poteva immaginare sette gol, un’altra vittoria del Girona e l’inutile (ai fini della classifica) tripletta di Morata. Il risultato finale dice 4-3 per gli uomini di Míchel che riaffermano così la propria candidatura al titolo.

Apre le marcature al 2′ Valery. Morata pareggia al 14′ ma il Girona è affamato e non si ferma. Prima il 2-1 di Savio e poi il 3-1 firmato Blind. Prima della fine del secondo tempo, l’ex Juve pareggia e nel secondo tempo segna anche la rete del pareggio. “Il Cholo ci ha provato con quattro attaccanti fino a decidere di togliere Griezmann e Morata e inserire nel finale Azpilicueta e Saúl. Míchel trova la rete subito dopo, all’ultimo respiro, con un tiro di sinistro di Ivan Martín all’incrocio dei pali”.

Il commento di As:

“Il Girona di Míchel è una squadra che non conosce paura né si rimpicciolisce davanti a nessuno. Gli uomini di Míchel continueranno ad essere agguerriti con transizioni molto veloci e un Pablo Torre che chiede palla e gioca, che balla perfettamente accanto ad Aleix García, un Fred Astaire a centrocampo. Morata si è messo sulle spalle tutto l’Atletico. Ha segnato il primo gol dopo un fuorigioco sospetto, ha segnato anche il secondo quando il Girona era in vantaggio di due gol. Il Girona non molla il Real Madrid“.

Marca invece sottolinea il record negativo dell’Atletico:

“Sono ormai lontani i tempi in cui l’Atletico passava in vantaggio e la partita finiva lì. Il Cholo Simeone ha basato buona parte dei suoi successi in biancorosso su una solidità difensiva che ha fatto invidia al continente. I colchoneros hanno dimostrato che difendere era un’arte e un calcio assolutamente valido come qualunque altro per raggiungere i titoli. Ma tutto questo è non successo. Di quella sicurezza difensiva resta ben poco, come dimostra il fatto che nell’attuale campionato l’Atletico ha subito 22 gol dopo 19 partite giocate“.

