Rubiales: «Hermoso? Sa che sta mentendo. Io e Vilda siamo stati ricattati da alcune calciatrici»

Su YouTube: «Volevano la testa del ct. La loro è stata una vendetta. Il bacio è stato usato come cortina fumogena per coprire l’amnistia».

L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales ha parlato su YouTube con Alvise Perez dello scandalo di cui è al centro dalla finale dei Mondiali femminili; Rubiales è stato accusato di aver dato un bacio non consensuale alla calciatrice spagnola Jenni Hermoso durante la premiazione.

«Per due o tre mesi si è parlato molto di me e molto poco di altre cose più importanti. La controversia del bacio non consensuale è stata usata come cortina fumogena dal governo per evitare di parlare dell’amnistia».

Le calciatrici hanno inoltre dichiarato di non aver mai chiesto il licenziamento del loro ex allenatore Vilda. Rubiales replica:

«Siamo stati isolati perché siamo stati ricattati da alcune calciatrici che mi hanno detto di mandare via Vilda. Chiunque abbia detto di non aver chiesto la testa di Vilda… me lo hanno chiesto di persona. Volevano la sua testa e poiché mi sono rifiutato, e con Jorge siamo diventati campioni del mondo, hanno colto l’opportunità. È stata una vendetta. Ci sono persone che sono cattive, altre che sono codarde e altre che non possono decidere perché non hanno avuto molto tempo. Quando dicono che devono essere fatti cambiamenti strutturali, lo dicono loro o qualche politico… stanno mentendo».

Inoltre, ha accusato Hermoso:

«Jenni mente sul fatto che le ho fatto pressione dopo il bacio, e lei sa che sta mentendo».

LA SQUALIFICA DI TRE ANNI:

La Corte ha deciso di squalificarlo per tre anni a seguito della proposta di due anni e mezzo che l’istruttore aveva presentato. Una sanzione di un anno e mezzo per l’abuso di autorità nel bacio non consensuale a Jenni Hermoso e l’altra per essersi toccato i genitali durante la finale della Coppa del Mondo femminile che la Spagna ha vinto. Questa risoluzione è indipendente dalla sanzione triennale imposta dalla Fifa il 30 ottobre e di cui Luis Rubiales ha già avviato le procedure di ricorso. La decisione adottata dal Tad questo venerdì, come già accaduto con la sanzione Fifa, implica che l’ex presidente sia squalificato da qualsiasi campo da calcio fino al 30 ottobre 2026.

