«Dragusin, il Bayern ha offerto 30 milioni al Genoa. C’è l’accordo con l’agente», Schira

Sembra definitivamente sfumata la pista Dragusin per il Napoli. Secondo quando ha riportato Nicolò Schira infatti è arrivata l’offerta del Bayern Monaco

“Il Bayern Monaco ha presentato al Genoa un’importante offerta da €30 milioni (bonus inclusi) per superare gli altri club e provare a ingaggiare Radu Dragusin. Per il difensore centrale, è pronto un contratto fino al 2028 (€ 2M/anno + bonus).

L’agente di Dragusin, Florin Manea, ha trovato l’accordo con il Bayern: firma fino al 2028 (€ 2M/anno + bonus). Il bayern sta spingendo per chiudere l’affare a 30 milioni, con l’offerta recapitata stasera al Genoa”.

Gli aggiornamenti di Sky su Dragusin

«Dragusin è un giocatore che ha molte richieste in un ruolo dove attualmente ci sono pochi giocatori forti e di prospettiva. Il Genoa continua a valutarlo 30 milioni. Il Tottenham può spingersi fino a 25 milioni cash ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Il Napoli continua a parlare offrendo diverse opzioni. L’ultima offerta di De Laurentiis è di 20 milioni più il cartellino di Ostigard, più il prestito di Zanoli. In questo momento sono due le possibilità per poter proseguire la trattativa. La prima è trasformare il prestito di Zanoli in un trasferimento definitivo e Ostigard in prestito, in questo modo si arriva a una valutazione vicina a quella chiesta dal Genoa.

L’altra possibilità è aumentare la oppure aumenta la parte economica. Il Genoa non ha ancora risposto. Quando si comincia a parlare di scambi con tanti giocatori, bisogna poi mettersi d’accordo sulla valutazione dei singoli. Non è semplice, però è una trattativa che rimane lì e sul quale il Napoli crede molto. In questo caso decide il giocatore, e in teoria al giocatore vanno bene entrambe le destinazioni. Non si è ancora entrati nel dettaglio a livello di ingaggio e commissionino. Per questo motivo la trattativa per Samardzic è più avanti rispetto a Dragusin».

