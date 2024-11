Di Francesco: «Zerbin? Non parlo di mercato, ma mi piace come giocatore»

A Dazn: «Fa tutto Angelozzi, mi affido a lui. Io devo solo allenarli»

Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Frosinone contro il Cagliari per 3-1.

All’allenatore è stato chiesto anche di Zerbin.

Zerbin le piace?

«Non parlo mai di mercato, fa tutto Angelozzi. Come giocatore Zerbin mi piace, come altri che il direttore mi porta. Io devo solo allenarli, mi affido a lui»

Siete andati sotto, poi ha visto il vero Frosinone: oggi cosa ha fatto la differenza?

«La voglia di riprendersi quello che abbiamo lasciato per strada e il desiderio di riprendere una partita in cui non meritavamo di essere sotto. La squadra di era un po’ innervosita, nell’intervallo ho fatto capire che dovevamo continuare a giocare come sappiamo. Con qualche modifica abbiamo ritrovato la nostra identità e il risultato ci ha dato ragione»

Di Francesco sul valore di questi tre punti:

«Godiamoci questa, per me è stata una vittoria importante per far tornare un po’ il sorriso. Tranne l’ultima gara, i ragazzi hanno fatto ottime prestazioni e non hanno raccolto nulla. Oggi vedevo occhi diversi e ho avuto una grande risposta in campo»

Il direttore dell’area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Frosinone e Cagliari. Angelozzi ha parlato dell’affare sfumato con il Napoli per il giovane attaccante serbo Matija Popovic.

«Su Popovic errore mio. Ho fatto male i calcoli. È stato un mio errore, pensavo di avere un posto da extracomunitario ma mi sono sbagliato. Mi dispiace, non possiamo tesserarlo e ora si va avanti. Zerbin? Non so, adesso penso al Cagliari. Ci penserò da stasera al mercato. O Zerbin o un altro, arriverà qualcuno. Siamo alla ricerca anche di un terzino sinistro e di un esterno alto che può essere Zerbin o un altro».

