Il direttore tecnico del Frosinone: «Su Popovic errore mio, ho fatto male i calcoli»

Angelozzi a Sky Sport: «Zerbin non so se arriva. Adesso penso al Cagliari. Arriverà qualcuno, o lui o un altro. Cerchiamo anche un terzino sinistro»

Il direttore dell’area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Frosinone e Cagliari. Angelozzi ha parlato dell’affare sfumato con il Napoli per il giovane attaccante serbo Matija Popovic.

«Su Popovic errore mio. Ho fatto male i calcoli. È stato un mio errore, pensavo di avere un posto da extracomunitario ma mi sono sbagliato. Mi dispiace, non possiamo tesserarlo e ora si va avanti. Zerbin? Non so, adesso penso al Cagliari. Ci penserò da stasera al mercato. O Zerbin o un altro, arriverà qualcuno. Siamo alla ricerca anche di un terzino sinistro e di un esterno alto che può essere Zerbin o un altro».

Popovic: niente Frosinone, il Napoli cerca un’altra squadra

Ieri sera la notizia di un rallentamento dell’operazione Popovic. Oggi non andrà a Frosinone. Il Napoli ha acquistato il giovane attaccante serbo ma non può tesserarlo per via delle norme sui calciatori extra comunitari. Così l’operazione prevedeva il coinvolgimento del Frosinone, disposto a prendere in prestito per sei mesi il diciottenne. Tuttavia, ieri sera, Sky Sport ha comunicato l’impossibilità dei ciociari di tesserare il giocatore. Il motivo è proprio la presenza degli extracomunitari nella squadra allenata da Di Francesco.

In altri termini, il Frosinone non ha più slot per tesserare calciatori extracomunitari. Lo ha confermato anche Di Marzio su X:

Sorpresa #Popovic. Il @Frosinone1928 non ha lo slot extracomunitario per tesserarlo. @sscnapoli ora in cerca di un club per chiudere l’operazione in sinergia. Ipotesi @ACMonza. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2024

Questa mattina, su Twitter, Nicolò Schira racconta di una possibile soluzione. Il Napoli sta quindi cercando una nuova squadra a cui girare il giovane Popovic. Tra le papabile c’è il Monza di Palladino.

Dal #Napoli filtra tranquillità per #Popovic. L’accordo non è in discussione (contratto fino al 2029 firmato ieri). Resta da trovare club di A dove appoggiarlo fino a giugno e che abbia slot da extra UE utilizzabile. #Frosinone saltato (cessione di #Giunashvili non libera posto) — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2024

L’ipotesi Monza

A scrivere dell’ipotesi Monza è proprio Sky Sport:

“Ora il Napoli, che non può tesserare il trequartista serbo per lo stesso motivo avendo già raggiunto il numero massimo di extracomunitari in rosa, sta cercando una nuova società dove poter lasciare Popovic in prestito per sei mesi e fare questa operazione in sinergia. Secondo quanto riporta Sky Sport il club potrebbe essere il Monza. I biancorossi hanno ancora tre slot liberi che non hanno occupato dopo la promozione in Serie A, quando il Napoli tornerà dalla Supercoppa proverà a mettere in piedi l’operazione sia con il Monza che con l’entourage del giocatore”.

