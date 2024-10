De Laurentiis si è dedicato più alla festa del Plebiscito che a potenziare la squadra campione (Corbo)

Ha fatto dello scudetto un solo bottino. Il cinismo costruttivo che l’ha portato a creare una squadra da scudetto ed una impresa modello è stato sacrificato alla vanità dell’uomo di cinema.

Antonio Corbo su Repubblica oggi scrive che oramai poco interessa di chi siano le colpe della situazione del Napoli, perché al punto in cui si è arrivati (9 in classifica e a 5 punti dalla zona Champions) quello che interessa è solo svoltare, e per questo la partita di oggi contro la Salernitana è fondamentale. Oggi i tifosi saranno tutti con la squadra e col mister, come chiesto anche da Mazzarri in conferenza, ma non con il presidente De Laurentiis

La vanità di De Laurentiis

“Tutta Napoli fra poche ore è con Walter, quindi. Coraggio. Pochi, forse nessun con De Laurentiis. Nel sabato della verità arriva anche lui all’esame cruciale. Se l’è cercato. Ha fatto dello scudetto un solo bottino. E l’ha tenuto per sé. Neanche un grammo di gloria ad altri, né a Spalletti che pensava solo a fuggire. In quei giorni di deliri si è fatto travolgere anche lui. Il cinismo costruttivo che l’ha portato a creare una squadra da scudetto ed una impresa modello è stato sacrificato alla vanità dell’uomo di cinema. Aurelio si è dedicato più alla festa del Plebiscito che a potenziare la squadra campione, più al marketing che alla scelta del nuovo allenatore, il presidente che aveva assunto Ancelotti il primo al mondo per oscurare Sarri non ha capito in quella ebbre di giugno che la panchina di Spalletti allenatore dell’anno in Europa non poteva finire all’enigmatico sapientino francese, che era appena uscito dai fasti arabi per un bisticcio con il capriccioso Cristiano Ronaldo, in arte Cr7″

