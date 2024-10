De Laurentiis punta a uno sconto dall’Udinese per Samardzic e Perez insieme (Gazzetta)

Per il centrocampista accordo con Pozzo per 25 milioni, il difensore ne costa 15. Sta sempre trattando col papà di Samardzic

De Laurentiis punta a uno sconto dall’Udinese per Samardzic e Perez insieme. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Nella giornata di ieri il Napoli ha avuto diversi contatti con Mladen Samardzic, padre di Lazar, per trovare la combinazione ideale di tre elementi: commissioni, diritti d’immagine e ingaggio.

De Laurentiis ha già la parola di Pozzo e i due hanno un accordo di massima per una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi.

Nelle ultime ore, il presidente degli azzurri ha guardato nuovamente in casa dei bianconeri per rinforzare anche il reparto arretrato. Nehuen Perez è un profilo interessante per il Napoli, l’Udinese è disposta a privarsene per oltre 15 milioni. De Laurentiis punta su uno sconto, per chiudere entrambe le operazioni insieme.

È Martinez Quarta il nome nuovo del Napoli. Per Samardzic si tratta

Lo dice Gianluca Di Marzio allo speciale calciomercato di Sky Sport.

«Il Napoli sta cercando un difensore. Ha riprovato ma senza successo per Dragusin che ora è conteso da Tottenham e Bayern».

«Per Samardzic si continua a trattare, non è concluso né con l’Udinese né con il papà agente».

«Il Napoli sta cercando un difensore. In queste ore è emerso un nuovo nome: Martinez Quarta per la difesa». Argentino, gioca con la Fiorentina, quest’anno ha segnato anche tre gol.

«Avviati poi i contatti per Ngonge del Verona, può fare la punta e l’esterno, sostituirebbe Zerbin. Il Napoli sta cercando di rinnovarsi prendendo calciatori del nostro campionato».

Politano rinnoverà con il Napoli, l’idea Ngonge è una bocciatura per Lindstrom (Sky)

Negli studi di Sky Sport, si discute della giornata di calciomercato. In studio intervengono l’esperto di calciomercato Luca Marchetti e Massimo Ugolini, giornalista molto vicino al mondo Napoli. L’ultima notizia di mercato relativa al Napoli riguarda Ngonge. Il club di De Laurentiis si è improvvisamente fiondato sull’esterno offensivo destro del Verona.

Luca Marchetti:

«Il Napoli fa irruzione nella corsa per Ngonge. Comincia a fare le cose in maniera seria, cerca di trovare l’accordo giusto con il valore per una cifra intorno ai 12-13 milioni di euro in attesa di definire le altre situazioni. Ngonge è certamente il giocatore più qualitativo del Verona, ha dimostrato di avere grandi numeri. Il Napoli può affondare definitamente il colpo. A centrocampo Samardzic e Konè. Nella prossime ore ulteriore colloquio con il papà di Samardzic. Per Konè è stato fatto un primo tentativo con il Borussia Mönchengladbach. La situazione però non è proprio in discesa. C’è un discorso da fare sui difensori. Se su Dragusin c’è il Tottenham nettamente più avanti, anche se ancora la trattativa non è chiusa, il Napoli punta Nehuen Perez. L’Udinese lo valuta 12 milioni di euro, ma non avrebbe intenzione di cederlo. Però poi ci sono le parole del suo agente».

