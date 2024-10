Bargiggia: “Mazzarri inadeguato, colpa di De Laurentiis che pensava di essere il suo badante”

Sui social dopo la batosta del Napoli contro il Torino: “Spiace per l’uomo, ma Mazzarri è completamente inadeguato per risollevare il Napoli”

Il Napoli non solo non vince contro il Torino, ma crolla e addirittura perde per 3 a 0 e in 10 uomini. Sui social il giornalista Paolo Bargiggia commenta l’ennesima disfatta del Napoli e soprattuto il ruolo di Mazzarri chiamato a risollevare le sorti del Napoli dopo la scelta di inizio stagione di partite con Garcia in panchina come sostituto di Spalletti

Spiace per l’uomo, ma Mazzarri è completamente inadeguato per risollevare il Napoli. Non è però colpa sua se De Laurentiis lo ha messo in panchina pensando che bastasse fargli da badante. Forse adesso il patron avrà capito quanto erano importanti Spalletti e Giuntoli.

Mazzarri inadeguato

Solo De Laurentiis è più disastroso

Il Napoli perde anche contro il Torino di Juric e Cairo. Tre a zero. È nono in classifica. Per Mazzarri è la quarta sconfitta in campionato in sette partite. Da quando è stato improvvidamente chiamato a sostituire Garcia, il Napoli ha totalizzato 7 punti in 7 match, ossia il ruolino di marcia di Donadoni nel 2009. Donadoni venne esonerato e al suo posto arrivò Mazzarri. Il tempo passa, solo chi si sente molto anziano può pensare che la storia si ripeta. Come disse il previdente Karl Marx, la storia si ripete sempre due volte: la seconda in forma di farsa (la prima calcisticamente non fu una tragedia ma vabbè).

Il clima è cambiato, a Napoli quotidianamente nascono nuovi aspiranti Emilio Fede che incensano il presidente. Addirittura si sta diffondendo il pensiero che rimanere fuori dall’Europa farebbe del Napoli il naturale favorito per lo scudetto della prossima stagione.

