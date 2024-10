Balzaretti: «Su Samardzic c’è un interesse. Parlo con lui tutti i giorni, è focalizzato sull’Udinese»

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese: «Vogliamo rivivere le emozioni provate col Bologna. Uno degli scopi del club è formare giovani»

Il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato ai canali del club prima della partita contro la Lazio:

«Vogliamo rivivere le emozioni provate col Bologna». Balzaretti ha parlato anche di Samardzic.

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese non si nasconde:

«Il nostro obiettivo è questo, replicare una bellissima giornata per ciò che abbiamo espresso in campo e per la gioia che abbiamo dato alle persone che vengono a vederci ogni domenica. È un desiderio che si persegue con il lavoro quotidiano, con la continuità».

Sul mercato dice:

«Il nuovo acquisto Lautaro Giannetti è un tassello importante. Va a completare un reparto che, con l’assenza di Jaka Bijol ancora per qualche settimana, necessitava di caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa. Uno degli scopi del club è prendere e formare giocatori giovani. Siamo contenti dell’età media della squadra e della crescita dei difensori, ma bisogna anche curare i dettagli».

Infine sull’obiettivo di mercato del Napoli, Lazar Samardzic, Balzaretti dice:

«Ogni settore della società lavora su tutti i ragazzi collettivamente. Brenner e Keinan Davis sono altri due acquisti di gennaio. La speranza è vederli in campo il prima possibile. Su Lazar Samardzic c’è un interesse, ma parlo con lui tutti i giorni ed è focalizzato al 100% sull’Udinese».

Napoli e Samardzic, si chiude in settimana. All’Udinese 20/25 milioni (Sport Mediaset)

Secondo la redazione di Sport Mediaset, il Napoli sta per chiudere la trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 di grande talento. È l’acquisto perfetto per colmare il vuoto lasciato da Elmas, trasferitosi a Lipsia, e il futuro addio di Zielinski. De Laurentiis ha anticipato la concorrenza, secondo Sport Mediaset, anche della Juventus.

Le cifre dell’affare:

“Lazar Samardzic, dell’Udinese, è davvero vicino e la trattativa per portarlo alla corte di Mazzarri potrebbe chiudersi già in settimana. L’accordo con i friulani prevede una spesa, per De Laurentiis, tra i 20 e i 25 milioni, compresi i bonus, quello con l’agente del centrocampista, invece, è intorno ai due netti per cinque anni (più bonus a salire). L’arrivo di Samardzic è fondamentale per coprire la partenza di Elmas e, soprattutto, quella futura di Zielinski“.

