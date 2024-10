Ancelotti: «in Nazionale dopo il Real? Non so se il Brasile mi vorrà nel 2026»

In conferenza: «La priorità è sempre stata il Real Madrid. Non arriverà un difensore centrale. Recuperati Vinicius, Arda Guler e Carvajal»

Ancelotti: «Nazionale dopo il Real? Non so se il Brasile mi vorrà nel 2026»

Ancelotti, allenatore del Real Madrid fresco di rinnovo, ha parlato nella consueta conferenza stampa prima della partita Real Madrid-Maiorca.

Come vede Arda Güler?

«L’importante per lui è che stia bene. Piano piano sta tornando al suo miglior livello. Dobbiamo pensare tutti a non avere fretta con lui perché è molto giovane. Avrà tutto il tempo del mondo per giocare con noi. Se posso dargli dei minuti domani, avrà dei minuti domani. Altrimenti succederà in un’altra partita».

Sul futuro:

«Ci sono giocatori in scadenza di contratto, ma sceglieranno da soli cosa vogliono fare. Kroos, Nacho, Modric… Il futuro è già delineato. Non ci sono molte cose da fare. Sembra che sia troppo presto. Non pensiamo a cosa succederà nell’estate 2024. Non dobbiamo fare tante cose perché la squadra è molto buona con giovani molto importanti e arriverà un altro molto bravo».

Ancelotti sul post Real: sta pensando ad una Nazionale quando finirà a Madrid?

«Non so se il Brasile mi vorrà nel 2026, non lo so. Non so se sono contenti della mia decisione».

Sugli infortunati:

«Non possiamo confrontare i tre. L’assenza di Güler è più lunga. Carvajal giocherà dall’inizio, non ho ancora deciso per Vinicius. Devo parlarne con il giocatore e con i medici. In allenamento ha dimostrato di stare molto, molto bene».

Portiere:

«Kepa ha avuto l’influenza, non si è allenato negli ultimi giorni e quindi gioca Lunin».

Può essere l’anno dell’arrivo di Mbappé a Madrid?

«Non toccherò questo argomento».

In Spagna si dice che le seconda parti (del campionato ndr) non vadano mai bene. Perché la sua va meglio?

«Dobbiamo aspettare cosa accadrà in questa stagione. Penso che la squadra stia cambiando poco a poco. Abbiamo tante risorse che non hanno ancora potuto esprimersi, come Arda Güler, che finalmente sta tornando al suo livello. Dobbiamo aspettare cosa succederà nel resto della stagione. Nella prima parte, con tanti problemi, abbiamo fatto molto bene».

Ancelotti sulle indiscrezioni dal Brasile. Ad un certo punto ci sono stati davvero dei contatti?

«La realtà, lo sanno tutti, è che ho avuto contatti con la persona che era presidente della federazione brasiliana. Voglio ringraziare Ednaldo Rodrigues per l’amore e l’interesse dimostrato. Mi sono sentito molto onorato, ma questo (contatto) è avvenuto in attesa della situazione che avevo con il Real Madrid. Che questo sia chiaro a tutti. Voglio ringraziarlo per la stima, ma alla fine le cose sono andate come volevo: restare qui».

Con questo rinnovo, nel 2026 cosa accadrà?

«È la mia ultima panchina, lo confermo. Quando tutto questo finirà, non lo so. Potrò essere ancora qui dopo il 2026, qualunque sia il successo che potremo ottenere.Voglio fare l’allenatore e spero di poterlo fare nel 2027 e nel 2028. Mi piace il Real Madrid e voglio restare qui».

Come è cambiato Florentino dal 2013 a oggi?

«Non è cambiato. La sua motivazione e il suo amore per questa squadra nascono e crescono fin da quando era piccolo. La sua carriera nel club è fantastica. Ha le idee molto chiare sul futuro, per questo il club è in ottime mani».

Non è consueto che il club rinnovi un allenatore a metà stagione. Per te è un successo personale? Ha più valore?

«Per me è prezioso il fatto che la società voglia continuare con il mio lavoro. Ho sempre detto che non avevo fretta con il rinnovo. La società ha scelto di farlo adesso perché probabilmente è contenta del lavoro che stiamo facendo e vuole continuare. Non so se è un successo. Il successo qui è vincere le partite ed è quello che cercheremo di fare con questo rinnovo».

Ti ha sorpreso che il rinnovo sia arrivato così presto? Serve un centrale?

«Sono molto soddisfatto del rinnovo. È stato abbastanza semplice. È stato un processo molto rapido. Sono molto felice di continuare altri due anni come allenatore del Real Madrid. In questo momento non stiamo considerando di ingaggiare un altro difensore centrale. Ci mancano due difensori centrali molto importanti, ma ne abbiamo altri due in cui confidiamo molto, Rüdiger e Nacho, e Tchouameni e Carvajal possono fare bene in caso di emergenza».

ilnapolista © riproduzione riservata