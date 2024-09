Zielinski da rivalutare per l’Inter. Elmas pronto a sostituirlo (Corsport)

Per Zielinski non è un momento fortunato, prima la tonsillite che non lo ha fatto giocare in Nazionale e ora il colpo di Rudiger in Champions

Il Napoli ha avuto una giornata di riposo dopo la partita contro il Real Madrid al Bernabeu e il rientro movimentato di notte. Oggi però si riprende, la squadra di Mazzarri deve preparare la partita contro l’Inter al Maradona. Una partita importantissima e non solo in chiave scudetto, scrive il Corriere dello Sport, per cui serviranno tutti gli uomini fondamentali tra cui Zielinski

“Serata importante, bel calcio e grandi obiettivi; e anche significati personali. Ricordi: Mazzarri, dieci anni fa, lasciò il Napoli proprio per andare ad allenare i nerazzurri. Una stagione e via. Altri tempi, un rewind. Nastro indietro e sguardo al futuro, alla rincorsa: in questo momento il distacco degli azzurri dall’Inter capolista è di 8 punti, e ciò significa che la sfida del Maradona equivale all’opportunità enorme di riaprire i giochi. O magari di chiuderli un po’ di più, dal punto di vista di Simone Inzaghi. Il calcio è relativo, in questo caso”

Il Napoli di Mazzarri arriva alla partita con l’Inter con alcuni infortunati tra cui l’ultimo è Ptior Zielinski che è uscito nel secondo tempo della sfida contro il Real Madrid

“Da valutare le condizioni di Lindstrom e Zielinski, mercoledì a Madrid con il Real fuori al 21’ del secondo tempo dopo un colpo di Rüdiger: ghiacchio e fasciatura, a seguire. Per Zielo non è un momento esattamente fortunato: mentre era in Polonia con la Nazionale, nel corso della sosta, s’è beccato una notevole forma influenzale e ha dovuto abbandonare anche il ritiro senza giocare un solo minuto delle due partite previste. A Bergamo e al Bernabeu, però, s’è presentato dal primo minuto ma i risultati non sono stati quelli standard: non è mai sembrato al top della condizione e per di più è tornato dalla Spagna con un problema in più come souvenir. Nel caso in cui non dovesse smaltire il colpo in tempo, spazio a Elmas”

