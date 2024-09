Zaire-Emery, il 17enne che ha salvato il Psg e la panchina di Luis Enrique (Sueddeutsche)

Col gol dell’1-1 a Dortmund ha evitato l’eliminazione e ha salvato il lavoro del tecnico e forse anche l’intero progetto del club

Il Psg ha superato i gironi di Champions grazie al pareggio di 1-1 maturato a Dortmund e all’aiuto del Milan che ha vinto a Newcastle 2-1. Il Psg ha rischiato di non qualificarsi ma a Parigi sta nascendo una nuova stella. Si chiama Zaire-Emery, ha appena 17 anni, e ieri sera ha letteralmente salvato la panchina di Luis Enrique. Se n’è accorta anche la Sueddeutsche che dedica un articolo all’enfant prodige:

“Wawa, così lo chiamano a Parigi, ha salvato il suo Psg con un gol e molto coraggio nell’1-1 contro il Borussia Dortmund, ha salvato anche il lavoro del suo allenatore e forse l’intero progetto del club. Si poteva immaginare che questo gruppo F sarebbe stato emozionante; anche in questo caso è stato usato il termine eccessivamente drammatico “gruppo della morte”. Ma la ricca squadra di Parigi era considerata la favorita“.

Secondo il quotidiano tedesco, il Psg segna troppi pochi gol. Nonostante l’ottimismo di Luis Enrique, è chiaro che i parigini non hanno ancora assimilato i meccanismi dello spagnolo. “C’è ancora molta anarchia nel gioco dei parigini“.

La partita totale di ieri sera di Zaire-Emery :

“Ha preso in mano il gioco parigino, era ovunque in campo, estremamente preciso nei passaggi, aveva la personalità di un veterano. Il suo pareggio al 56′ è stato una sorta di rigore in corsa, la palla è passata attraverso le gambe di Karim Adeyemi e ha sfiorato i guanti del portiere Gregor Kobel. Non un capolavoro di bellezza, ma è il risultato della sua voglia di incidere“.

A Parigi parlano già di un Psg Zaire dipendente e lui ha solo 17 anni. Luis Campos lo chiama “il nostro ebreo Bellingham“. Fin da piccolo ha sempre stupito tutti e battuto ogni record di precocità. “Dalla sua prima apparizione in nazionale contro Gibilterra, ora è anche il più giovane debuttante francese dal 1914“. Chissà se riuscirà a insidiare Griezmann in nazionale. Giocano nella stessa posizione.

