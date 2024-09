Ugolini (Sky): «Elmas in vantaggio, Zielinski non ha convinto nel provino»

A Sky: «Zielinski è stato poco bene, ha fatto un provino stamattina che non ha molto convinto. Giocheranno Natan, Ostigard e Rrahmani»

Ugolini(Sky): «Elmas in vantaggio nel ballottaggio con Zielinski»

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulle formazioni. Ci sono delle novità che riguardano Zielinski:

«Al Maradona il Napoli ha accusato tre sconfitte, un pareggio e due sole vittorie, un rendimento al di sotto degli standard a cui sono abituati i tifosi. C’è una buona notizia per Mazzarri: il rientro di Osimhen. C’è un dubbio a centrocampo, teniamo aperto il ballottaggio tra Zielinski e Elmas. Zielinski è stato poco bene, ha fatto un provino stamattina che non ha molto convinto, Elmas adesso in netto vantaggio»

«Si tratta della prima di Mazzarri al Maradona, deve fare a meno di tre esterni di ruolo, tra Zanoli, Rui e Olivera.. Ha adattato Natan con Ostigard. È ovvio che è una partita molto importante per ritrovare convinzione. Nonostante la sconfitta a Madrid il Napoli sembra aver riaccarezzato le certezze sfumate nei primi mesi della precedente gestione» .

Il Napoli ha fatto solo 7 punti al Maradona, il Corriere dello Sport scrive:

“Nella classifica delle partite casalinghe il Napoli è quintultimo (7 punti) appena sopra a Salernitana, Udinese, Empoli e Verona. Nello stadio d’ogni magico ricordo il Napoli ha vinto solo due partite contro Sassuolo e Udinese, ne ha perse tre (Empoli, Fiorentina, Lazio) e ne ha pareggiata una, contro il Milan. Mazzarri giocherà per la prima volta stasera a Fuorigrotta contro l’Inter; nei punti in casa i nerazzurri sono a 16, mentre in quelli fuori casa il Napoli è in vantaggio con 17 e l’Inter 16. Gli scontri diretti con le formazioni al vertice potrebbero rilanciare gli azzurri. Fino al classico giro di boa il Napoli ha tre partite fuori casa (Juve, Roma e Torino). Si vedrà se il nuovo clima di entusiasmo ristabilito da Mazzarri produrrà anche una nuova classifica. Il Napoli in questo momento ha il secondo attacco del campionato e la sesta difesa. Queste cifre indicano che il reparto dove Mazzarri dovrà incidere di più è la difesa. In tredici partite, gli azzurri hanno conservato la porta imbattuta solo quattro volte (vs Sassuolo, Bologna, Lecce, Salernitana). L’Inter non ha preso gol in otto partite, il doppio del Napoli”.

