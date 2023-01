Traore al Napoli: pronta l’offerta per il giocatore a parametro zero (Daily Mail)

Il Napoli è in contatto con i rappresentanti di Traore e la forza e l’esperienza internazionale dell’esterno sono apprezzate dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto riferito da SportsMail, il Napoli è interessato all’attaccante dei Wolves Adama Traore mentre la capolista della Serie A setacciano il mercato per un’ala destra dopo il possibile addio di Lozano a fine stagione. Si apprende dai media inglesi che a novembre, Traore ha rifiutato un’offerta dei Wolves per rinnovare il suo contratto, mettendo in dubbio il suo futuro.

Il Napoli pare abbia offerto a Traore uno stipendio da 50 mila sterline a settimana con bonus annessi per portarlo al Maradona la prossima stagione.

Ci sono diversi club interessati all’esterno, ma il Napoli spera di poter battere la concorrenza vista anche la volontà del giocatore di arrivare in Serie A e la centralità che avrebbe nel progetto Napoli in seguito all’addio di Lozano. Il contratto di Lozano scade nel 2024 e non lo rinnoverà perché il club cerca di venderlo per fare spazio a nuovi acquisti.

Il Napoli è in contatto con i rappresentanti di Traore e la forza e l’esperienza internazionale dell’esterno sono apprezzate dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Traore può giocare su entrambe le fasce, il che farà piacere all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, che cerca sempre di avere a disposizione giocatori versatili da utilizzare nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3.

L’allenatore dei Wolves, Julen Lopetegui, vorrebbe che Traore rimanesse ma il giocatore è alla ricerca di una nuova sfida altrove.