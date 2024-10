Sabatini: «L’offerta del Napoli per Mazzocchi è irrisoria»

Il dg della Salernitana: «Non serve trovare un accordo con un calciatore e poi fare un’offerta irrisoria»

Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana, ha parlato del Napoli e dell’offerta per Mazzocchi in occasione della conferenza stampa di presentazione.

«Il Napoli è interessato al giocatore, per me che l’ho preso a un milione dal Venezia è una soddisfazione personale. Non c’è decoro in questa situazione. Non serve trovare un accordo con un calciatore e poi fare un’offerta irrisoria. Io lo so che lui mi accuserebbe di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà dinanzi alla sua stessa vita, ma parlerò con lui a quattr’occhi e sarò chiaro».

Sabatini ritiene che Mazzocchi valga molto di più:

«Se il Napoli lo vuole deve essere disposto a parlare di Mazzocchi come di un atleta importante, da nazionale. Non è un aggregato. Mazzocchi è un ragazzo fortissimo, ha indossato la maglia azzurra con le sue forze e chi ha visto la partita ieri sera avrà notato un difensore al top contro Leao. Il Napoli forse avrebbe superato il turno in Champions l’anno scorso con un Mazzocchi così nel motore. Potrebbe indossare la maglia azzurra, va trovato un accordo tra i residuali presidenti italiani. Occorre un’intesa serena ed equa per entrambi i club».

Secondo Schira, il Napoli avrebbe offerto 1 milione alla Salernitana, che ne vorrebbe 4.

