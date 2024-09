Natan sta deludendo sia al centro sia sulla fascia (Corsport)

La difesa: anche a Torino è arrivata una disattenzione fatale: Rrahmani accusa una flessione forse fisiologica

Natan sta deludendo sia al centro sia sulla fascia. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Va detto che gli episodi girano a sfavore e che la Dea Bendata s’è messa pure la mascherina per il sonno profondo, però anche a Torino è arrivata una disattenzione difensiva fatale: Rrahmani accusa una flessione forse fisiologica, sono periodi, ma Natan sta deludendo sia al centro sia sulla fascia sinistra (con le attenuanti). Buono il rientro di Juan Jesus: lui è stato una nota positiva, applicato e con personalità. E ancora: nonostante il lavoro dei centrocampisti sia stato nettamente migliore contro la Juve, non c’è armonia nelle preventive, nelle uscite, nel lavoro di linea.

NATAN NON È ADATTO PER LA SERIE A (BARBANO)

Natan non è un centrale adatto per la serie A né un esterno. Lo scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Tutte le volte in cui Natan non ha passato la palla indietro, come per disfarsi di un oggetto ingombrante, se n’è disfatto cedendola in ritardo al georgiano cinturato alle spalle dai marcantoni di Allegri. Ci sono voluti settanta minuti per comprendere che il giovane brasiliano non è un centrale adatto per la serie A e non è neanche un esterno. Quando è entrato il giovane Zanoli, in pochi secondi la musica è cambiata. Ancorché tardi, troppo tardi. Perché il giovane rincalzo rientrato dalla Samp ha dimostrato di avere gambe e testa per meritare la maglia, finalmente spingendo sulla fascia come deve fare un terzino e togliendo dai piedi di Chiesa una palla pericolosissima.

