Napoli, in Coppa Italia un incidente di percorso. Contro la Roma un altro crocevia significativo (Sky)

Dopo il 4-0 subito al Maradona dal Napoli, si rivolge al testa già al campionato. Sabato la squadra di Mazzarri affronta la Roma di José Mourinho all’Olimpico e la prestazione contro il Frosinone va dimenticata e metabolizzata. L’inviato di Sky, Massimo Ugolini, sottolinea l’esigenza di confermare con i risultati le buone sensazioni viste in campionato contro Cagliari e in Champions contro il Braga.

Le parole di Ugolini Sky Sport:

«La sconfitta in Coppa Italia è un incidente di percorso che deve essere smaltito e metabolizzato. Sembra difficile confermarsi in campionato e quindi la Coppa Italia poteva rappresentare un ottimo sfogo da questo punto di vista. I cambi sono stati tanti, Mazzarri aveva l’obbligo di cambiare perché l’inizio della sua gestione è stato difficile per gli impegni ravvicinati e il loro livello di difficoltà. Così ha consentito ai big di rifiatare. La partita contro la Roma diventa un altro crocevia significativo. Il campionato è lungo ma i segnali visti in campionato devono essere assolutamente confermati all’Olimpico».

Mazzarri fa un turn over che ricorda Fideleff e il Napoli perde 4-0 dal Frosinone in Coppa Italia

La Coppa Italia, appena cominciata, è già finita. Il Napoli di Mazzarri ha perso in casa 4-0 contro il Frosinone e va a casa. Non che la Coppa Italia fosse una priorità nella stagione del Napoli. A chi avesse avuto dei dubbi sulle priorità del club, è bastato leggere la formazione scelta da Mazzarri per capire quella di stasera era considerata una partita di Serie B. Un maxi turn over che ha ricordato quello di dodici anni fa in un tristemente famoso Chievo-Napoli con Fideleff e Fernandez difensori centrali. Detto questo, pur senza strapparsi i capelli, non è che il Napoli quest’anno sia in corsa per la vittoria del campionato. Un po’ più di attenzione alla Coppa Italia sarebbe stata gradita.

