Milan, Ibrahimovic è il nuovo “senior advisor del club e partner operativo di RedBird”

Il comunicato di RedBird: “Svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori”

C’è l’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic nuova risorsa di RedBird. Non del Milan. Infatti l’intestazione del comunicato porta il logo della proprietà del club. Sarà quindi uomo di Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, e non di Pioli con cui però lavorerà a stretto contatto. Infatti avrà dimora fissa a Milanello e sarà il collante tra squadra e proprietà.

Nel comunicato diffuso da RedBird viene anche chiarto il ruolo di Zlatan.

“RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan“.

Di seguito alcuni estratti del comunicato

“In qualità di Partner Operativo di RedBird, Ibra collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento. Aiuterà a reperire e valutare nuove opportunità di investimento per l’azienda e fornirà consulenza alle società del portafoglio RedBird su progetti commerciali, strategie di contenuti digitali e iniziative strategiche di costruzione del marchio per estendere la loro presenza su base globale.

In AC Milan, Ibra ricoprirà il ruolo di Senior Advisor della Proprietà, che è guidata da RedBird e comprende i New York Yankees, uno dei partner sportivi di più lunga data di RedBird. Lavorando in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club”.

Le prime parole di Ibrahimovic nel suo nuovo ruolo

«Sono estremamente grato di unirmi sia a RedBird che ad AC Milan in questi ruoli importanti e influenti. Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Questa non è una decisione che prendo alla leggera: è molto importante e personale per me e la mia famiglia. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera al di fuori del calcio giocato. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa».

Le parole di Cardinale

«Abbiamo avuto tutti la fortuna di assistere alla grandezza di Zlatan come giocatore e al suo contributo nel portare il Milan ai vertici della Serie A. Ciò che rende un vincente del calibro di Zlatan non è solo il talento atletico, ma anche l’intelligenza e lo spirito imprenditoriale. In RedBird, abbiamo sviluppato partnership con un gruppo molto selezionato di atleti e artisti di grande successo a livello mondiale che sono in grado di prosperare nell’ecosistema RedBird attraverso il nostro portafoglio di sport, media e intrattenimento. Ho avuto l’opportunità di trascorrere molto tempo con Zlatan riflettendo sulle sue opzioni di carriera dopo il ritiro dal calcio giocato».

Le dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan

«Avere lui come consulente sia per la proprietà che per il senior management è una vittoria sotto ogni aspetto mentre continuiamo a dedicare il massimo impegno per riportare AC Milan ai vertici del calcio europeo».

