Meret: «L’1-1 poteva condizionarci, ma siamo rimasti in partita»

A Sky: «Mazzarri al 45esimo ci ha chiesto pazienza e concretezza sotto porta, e l’abbiamo fatto»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, a risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Cagliari

Missione compiuta?

«Sì, l’obiettivo era portare a casa i tre punti: sapevamo sarebbe stata ostica, il Cagliari si chiude dietro e mette palloni lunghi in avanti sulle due punte forti di testa. Ci doveva essere grande attenzione, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nella ripresa bravi a continuare a cercare il gol. Non ci siamo scoraggiati dopo l’1-1, abbiamo continuato col nostro gioco e sono arrivati i tre punti»

Non ci siamo disuniti dopo l’1-1?

«Poteva condizionarci, avevamo appena segnato e subirlo subito poteva destabilizzarci. Siamo però rimasti in partita, possiamo migliorare ancora ed è importante averlo già fatto oggi»

Il gol subito?

«Dovrei rivederlo per giudicare, è stato fatto un grande spunto da Luvumbo e correggeremo eventuali errori fatti. Però era importante vincere e ce l’abbiamo fatta»

Cosa ci siamo detti nello spogliatoio con Mazzarri?

«Il mister ci ha detto di continuare così al 45esimo avevamo creato tante occasioni non concretizzate. Ci ha chiesto pazienza e concretezza sotto porta, e l’abbiamo fatto»

Meret aveva parlato anche ai microfoni di Dazn

Sul gol annullato a Politano?

«Non saprei, ero lontano ho capito che era un fuorigioco di Osimhen. Ma l’importante oggi era solo vincere»

Parata su Nandez?

«È stata una parata importante sull’unica ripartenza concessa nel primo tempo. Eravamo stati bravi a non farli ripartire sulle sponde, la stavamo gestendo bene ed è stata una disattenzione. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere centrando la vittoria»

Nuovo inizio?

«Già con la partita con il Braga è tornato un po’ di entusiasmo, è un punto di ripartenza per trovare quella continuità che ci è mancata. Dobbiamo lavorare su questo»

Umore nello spogliatoio?

«L’entusiasmo c’é, vogliamo far bene e tornare a vincere. È da queste partite che dobbiamo ricominciare, riabituarci alla vittoria anche se abbiamo perso diversi punti. Daremo il massimo per tornare a fare bene in classifica»

