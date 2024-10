Meret: «L’entusiasmo c’é, vogliamo far bene e tornare a vincere»

A Dazn: «È da queste partite che dobbiamo ricominciare, riabituarci alla vittoria anche se abbiamo perso diversi punti. Daremo il massimo per tornare a fare bene in classifica»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Cagliari

Sul gol annullato a Politano?

«Non saprei, ero lontano ho capito che era un fuorigioco di Osimhen. Ma l’importante oggi era solo vincere»

Parata su Nandez?

«È stata una parata importante sull’unica ripartenza concessa nel primo tempo. Eravamo stati bravi a non farli ripartire sulle sponde, la stavamo gestendo bene ed è stata una disattenzione. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere centrando la vittoria»

Nuovo inizio?

«Già con la partita con il Braga è tornato un po’ di entusiasmo, è un punto di ripartenza per trovare quella continuità che ci è mancata. Dobbiamo lavorare su questo»

Umore nello spogliatoio?

«L’entusiasmo c’é, vogliamo far bene e tornare a vincere. È da queste partite che dobbiamo ricominciare, riabituarci alla vittoria anche se abbiamo perso diversi punti. Daremo il massimo per tornare a fare bene in classifica»

VIVA IL NAPOLI BONIPERTIANO: LE PARTITE SI VINCONO COSI’. DIMENTICHIAMO IL NAPOLI DI SPALLETTI

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Non piacerà ai napoletani ma questa sera la massima di Giampiero Boniperti viene buona. Ed è meglio abbracciare lo slogan degli odiati juventini e abbandonare almeno per un bel po’ l’incombenza di dover dare spettacolo. È il caso che il Napoli faccia i conti con la realtà. La verità – inconfessabile ma evidente – è che il Napoli dello scorso anno non tornerà più. Proprio come i morettiani pomeriggi di maggio di Palombella Rossa. È un’altra squadra. È un’altra stagione, anche se la stragrande maggioranza dei calciatori sono gli stessi. Occorrerebbe un’operazione di sincerità, altrimenti ogni partita si tramuterà in un vano inseguimento. E anche le vittorie porteranno con sé un velo di malinconia. Ed è francamente assurdo. Di corto muso è bello.

Il Napoli batte il Cagliari 2-1 e lo fa sfoderando forza di volontà. Caratteristica che è essenziale per le grandi squadre. Il Real Madrid di partite così ne ha vinte a centinaia. Sono vittorie che andrebbero rivendicate a testa alta. Questo è il calcio. Questo è lo sport.

