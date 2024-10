Martìn: «Bastianini correva con la gomma a 1.2 di pressione. Così vinco anche io…»

Che bell’ambientino in Ducati: “A Valencia per i test ho portato due tute nere per provare anche qualche altra moto…”

Difficile credere che davvero Jorge Martìn possa restare in Ducati l’anno prossimo. Se così fosse, sommato al malsopportato arrivo di Marc Marquez, garantirebbe l’ambiento turbolento che già si intuisce dalle continue interviste che rilasciano i protagonisti. Una specie di rissa a mezzo stampa. Martìn (che all’ultima gara si giocava il titolo con Bagnaia e la passò cercando di speronare qualsiasi moto avesse davanti, riuscendoci proprio con Marquez) nell’intervista a As in cui in pratica va contro la stessa Ducati, se la prende anche direttamente con l’altro ducatista Bastianini.

“Capisco che Enea (Bastianini) abbia avuto un brutto anno, ma ha corso 14 o 15 gare e ne ha vinta una perché ha messo la pressione delle gomme anteriori a 1.2. Così vinco anche io… La differenza tra essere nella squadra ufficiale rispetto a un team satellite è che ci sono più persone che lavorano. Preferisco l’atmosfera della mia squadra. La differenza è che gli altri hanno più persone”.

Martìn dice pure che “a Valencia ho portato due tute nere, così da averle pronte qualora avessi dovuto provare un altro box. Volevo passare al team factory e ho insistito con il mio manager per far sì che ciò accadesse. Non so cosa fare per dimostrare di più, mi disturba che quello che faccio non venga ritenuto abbastanza. Non avrebbe avuto senso la scelta di finirci solo in caso di vittoria su Bagnaia. Se Pecco cade a Valencia e io vinco la gara, allora sì? Che senso ha? Mi dà fastidio che non sia mai sufficiente quel che faccio. Non capisco cosa devo fare per dimostrare di più”.

