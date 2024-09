Manfredi: «De Laurentiis ha detto che sono juventino? Difendo gli interessi dei napoletani»

Il sindaco di Napoli: «In un anno farebbe uno stadio più bello del Bernabeu? A Madrid hanno impiegato 7 anni e 900 milioni, vediamo Adl cosa propone»

Manfredi, sindaco di Napoli, era presente al CasaCorriere Festival dal Palazzo Reale di Napoli, ha parlato della situazione dello stadio:

«E’ una querelle iniziata con la Jervolino, dunque parliamo di 16 anni fa. Per fare uno stadio servono progetti, risorse e modalità. Quando ci sarà una proposta concreta, con un progetto esecutivo che ci faccia capire cosa si voglia fare, con un piano di investimenti non dei tempi esatti, vedremo, poi dopo si trovano le modalità. Può essere una concessione di lungo termine ma anche un’eventuale vendita. Non è che siamo contrari a quest’ultima formula, ma prima di qualsiasi trasferimento di questo bene dobbiamo essere sicuri di quello che si farà davvero»

Poi risponde a De Laurentiis: «Ha detto che sono juventino?Difendo gli interessi dei napoletani e penso di farlo molto meglio degli altri. Ha detto che in un anno avrebbe fatto uno stadio più bello del Bernabeu. Per fare tale impianto a Madrid sono stati necessari 900mln e 7 anni. Se lo farà e ci riuscirà in un solo anno e non sette, io sono felice perché sarà un mago delle costruzioni. Quindi vediamo quello che lui propone, io attendo qui»

Ecco cosa aveva detto De Laurentiis di Manfredi:

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervistato da Amazon prima di Real Madrid-Napoli:

«Amazon una delle mie tv preferite. Contento perché il Napoli non è mai cascato, ha avuto qualche inciampo, come capita nella vita. Da qua a dire che non è più il Napoli dello scudetto ce ne passa. I conti si fanno alla fine, vediamo le coppe europee e il campionato. vediamo come i grandi gestori del calcio, che hanno la grande responsabilità di affossare questo calcio, se riescono invece a renderlo più moderno ed efficace e meno prolisso per i giovanissimi che non ce la fanno più a seguire un calcio superato e vecchio».

«Gli stadi sono una priorità devono diventare dei luoghi utilizzabili 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Bisogna puntare sui giovani. I valori non cambiano, bisogna far capire questo all’attività genitoriale».

A Napoli un altro Bernabeu?

«Se lo juventino Gaetano (Manfredi, ndr), primo cittadino di Napoli, uscirà fuori dal legame che lo attanaglia al consiglio comunale e riuscirà a vendere lo stadio, nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d’Italia. Se invece in consiglio comunale odiano il Napoli e non sono allineati con la popolazione, noi abbiamo la Reggia di Caserta o Pompei. Quindi non è che la Campania non si identifica con Napoli, Napoli e Campania e un tutt’uno. Infatti il presidente della regione è con me».

