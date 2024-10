Lazio, trauma distrattivo per Immobile. Fuori 15-20 giorni

Il comunicato: “Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra riportato nel corso della partita contro l’Empoli”

Non sono buone le notizie che giungono dall’infermeria per Maurizio Sarri e per i tifosi della Lazio: Ciro Immobile che nel corso della partita contro l’Empoli era stato costretto a lasciare il terreno di gioco, si è sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. L’esito non è certo dei migliori per la formazione biancoceleste in quanto l’attaccante ha infatti riportato “un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra.

Lazio, Immobile ko: salta il Frosinone

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra riportato nel corso della partita contro l’Empoli.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.

Ecatombe Lazio, in meno di mezz’ora perde Immobile e Luis Alberto per problemi muscolari.

La Lazio sta vincendo 1-0 a Empoli, con gol di Guendouzi. Ma in meno dei trenta minuti Sarri ha perso due calciatori ed è stato costretto a due sostituzioni. Sono usciti prima Immobile (al 22esimo) e poi Luis Alberto (al 26esimo) entrambi per problemi muscolari. Sarri li ha rimpiazzati rispettivamente con Castellanos e Kamada. L’Empoli ha colpito un palo con tiro di Grassi deviato da Guendouzi.

