Ecatombe Lazio, in meno di mezz’ora perde Immobile e Luis Alberto per problemi muscolari.

La Lazio sta vincendo 1-0 a Empoli, con gol di Guendouzi. Ma in meno dei trenta minuti Sarri ha perso due calciatori ed è stato costretto a due sostituzioni. Sono usciti prima Immobile (al 22esimo) e poi Luis Alberto (al 26esimo) entrambi per problemi muscolari. Sarri li ha rimpiazzati rispettivamente con Castellanos e Kamada. L’Empoli ha colpito un palo con tiro di Grassi deviato da Guendouzi.

LAZIO, LOTITO PENSA AL RINNOVO DI SARRI

La Lazio ha aperto profonde riflessioni interne su ciò che sta accadendo alla squadra in campionato. L’undicesimo posto in classifica non si può spiegare con al sola assenza di Milinkovic-Savic. Con lo stesso gruppo, tranne il serbo, l’anno scorso Sarri è riuscito a raggiungere il secondo posto. Ma per Lotito la responsabilità non è di Sarri. Anzi il patron del club pensa anche al rinnovo del toscano. Lo scrive il Corriere dello Sport:

“Sarri non rischia la panchina, le ombre di Tudor e di Scaloni sono lontane per non dire inesistenti. Lotito pensa al rinnovo di Mau e ad un progetto di ringiovanimento che prenderà forma nei prossimi mesi o dovrà essere accelerato se la Lazio non riuscirà a risalire la classifica, garantendosi l’Europa“.

I rapporti tra allenatore e presidente sono più sereni del solito. Segno che le responsabilità della crisi biancoceleste vanno ricercate nelle prestazioni dei giocatori. Non i nuovi che hanno qualche attenuante in più. Ma sono i veterani i principali indiziati, imputati di aver tradito il comandante:

“Dal gruppo del secondo poso, dieci undicesimi confermati nel blocco dei titolari, la Lazio si aspettava di più in campionato. L’undicesimo posto in Serie A (7 sconfitte in 16 giornate) non è accettabile. Lotito e Fabiani non attribuiscono responsabilità della crisi a Sarri e neppure ai nuovi acquisti. Il rapporto tra Lotito e Sarri è tornato sereno. Rischiano i giocatori, non l’allenatore. La Lazio ha voglia di rilanciare un nuovo ciclo con Mau. Il rinnovo non è imminente e non verrà discusso domani, società e tecnico ne parleranno tra febbraio e marzo“.

Di sicuro Lotito non inizierà la prossima stagione con un allenatore in scadenza. Oggi il rinnovo è un’ipotesi più concreta rispetto al passato. Qualcosa però è cambiato alla Lazio. “È cambiato il vento, è riapparsa quella severità che deve esistere in ogni club nel rapporto con lo spogliatoio“.

