Inter, le mani della banca del Qatar sul club. Il suggeritore è Infantino (Il Giornale)

Il prossimo padrone dell’Inter potrebbe essere la Qatar Islamic Bank se Zhang non riuscisse a estinguere il debito con Oaktree

Sull’Inter le mani della banca del Qatar, il suggeritore è Infantino. Lo scrive Il Giornale in un pezzo a firma Gianni Visnadi.

Non un fondo, ma una banca potrebbe invece essere il prossimo padrone dell’Inter, la Qatar Islamic Bank. Anche qui c’è un prestito in scadenza, ma a maggio: 350 milioni che gli Zhang devono rendere a un altro fondo americano, Oaktree. Sennò bye bye Inter. Jassim Bin Hamad Al Thani (solo un omonimo del proprietario del PSG) è il presidente della banca e nei mesi scorsi aveva fatto un’offerta (respinta) di 6 miliardi di euro per acquistare lo United (il cui 25% sta invece per finire tra le proprietà del signor Ineos, Jim Radcliffe, per 1,5 miliardi). C’è chi è sicuro che sia stato addirittura il presidente Fifa in persona, Gianni Infantino, ormai stabile residente qatarino, a suggerire di dirottare l’investimento della banca verso l’Inter.

L’INTER DI ZHANG HA LE ORE CONTATE, È PIENA DI DEBITI (THE ATHLETIC DI 15 GIORNI FA)

Sono mesi che i giornali italiani contrabbandano la nuova “solidità” finanziaria dell’Inter con un ottimismo inverosimile. Di solito c’è sempre un’intervista di supporto a Marotta che spiega che no, Zhang non cederà mai l’Inter. La realtà è molto più complicata. E la affronta con un lungo approfondimento certosino James Horncastle su The Athletic.

“Secondo il presidente più giovane di una squadra di calcio europea dopo Kyril Louis-Dreyfus, 25 anni del Sunderland, i ricavi dell’Inter per l’ultimo anno finanziario ammontano a 425 milioni di euro, con un aumento di circa 60 milioni escluso lo scambio di giocatori”.

“L’Inter ha incassato quasi 100 milioni di euro di introiti televisivi dalla Uefa”, e “inoltre ha rinnovato un contratto per le divise con Nike e annunciato una sponsorizzazione della parte anteriore della maglia di un anno con Paramount+, titolare dei diritti della Serie A negli Stati Uniti, oltre ad altri accordi con eBay e la società di intrattenimento Konami. Sicuramente si sono allontanati dal baratro. I costi operativi sono diminuiti di 62,5 milioni di euro, mentre le azioni intraprese nella finestra di mercato estiva del 2022 (le uscite di Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Ivan Perisic, Aleksandar Kolarov e altri) hanno ridotto il monte ingaggi del club”.

Ma la domanda che si pone The Athletic è: “in una stagione in cui quasi tutto è andato bene in campo e l’Inter ha quasi vinto la Champions League per la prima volta in 13 anni, il club ha comunque perso 85 milioni di euro. Una cifra sbalorditiva e se questi sono i soldi che l’Inter perde in una stagione straordinaria, che succederà in una stagione ordinaria?”.

Il Milan per esempio ha registrato un utile di 6,1 milioni di euro, senza includere nel conto la plusvalenza derivante dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, per una cifra di circa 70 milioni di euro.

L’altra domanda, quella più centrale, è: per quanto tempo Zhang rimarrà presidente?

“Questa storia ci porta a New York – scrive The Athletic – attraverso il paradiso fiscale offshore delle Isole Vergini britanniche, e un’azione legale intentata dinanzi all’Alta Corte di Hong Kong riguardante un’affermazione – negata da Zhang – secondo cui Zhang è personalmente responsabile di un debito che ora supera i 300 milioni di dollari con interessi. E a maggio una delle società di comodo con sede in Lussemburgo che Suning Holdings Group utilizza per controllare l’Inter (Grand Tower) dovrebbe ripagare un prestito ricevuto nel 2021 dalla società di gestione patrimoniale statunitense Oaktree Capital, che ha mantenuto in vita l’investimento di Suning quando il Covid-19 ha minacciato di travolgere l’Inter”.

“Alla fine dello scorso anno, il tasso di interesse del 12% ha fatto salire l’importo residuo a 329 milioni di euro. Anche se non tutto è stato utilizzato, il tempo per la fornitura di ossigeno all’Inter è quasi scaduto e quel prestito deve essere rimborsato o rifinanziato, oppure il club viene venduto – altrimenti, Oaktree può trasformare il debito in sospeso in azioni e riprenderlo in possesso”.

Horncastle torna alle origini di questo buco finanziario, e tra le altre cose ricorda il periodo di vacche grasse il cui “picco fu raggiunto quattro anni fa, quando Luciano Spalletti fu licenziato a caro prezzo (25,8 milioni di euro). Il suo sostituto, Antonio Conte, divenne l’allenatore più pagato della Serie A”.

E ricorda anche “una festa di Natale dell’Inter allo Spirit de Milan, uno spazio per eventi nel quartiere Bovisa della città, in cui Zhang prese il microfono e prese in giro il suo direttore sportivo, Piero Ausilio. “Assicuratevi di lasciare 5 euro alla porta. Lo userò per il mercato invernale di Piero perché ne abbiamo davvero bisogno“. Ausilio non sembrava vedere il lato divertente. Mise un braccio attorno a Zhang e disse: “Sei qui da sette anni e ancora non parli italiano”.

In ogni caso “poco dopo che Oaktree ha sostenuto l’Inter tramite la Grand Tower, il padre di Zhang si è dimesso da presidente di Suning.com. Ha perso il controllo della società a seguito di un piano di salvataggio guidato dal governo e il suo patrimonio netto è sceso da 8,4 miliardi di dollari nel 2020 a 345 milioni di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index”.

“Steven Zhang, nel frattempo, è inseguito dalla China Construction Bank (CCBA), la sesta banca più grande del mondo, per oltre 250 milioni di dollari di debiti non pagati. I documenti del tribunale del distretto meridionale di New York visti da The Athletic ci portano nei Caraibi nel 2019 e nel paradiso fiscale offshore delle Isole Vergini britanniche. Qui, le società “di proprietà e controllate da Zhang”, Great Matrix e Great Momentum, hanno acquisito una partecipazione del 65% in una delle filiali dell’azienda di famiglia, Suning Xiaodian”.

“Nel 2020, Zhang ha preso in prestito denaro dalla CCBA, stipulando un prestito di 165 milioni di dollari e un’obbligazione di 85 milioni di dollari, per rifinanziare parte del debito contratto in quella transazione. I fondi dovevano essere pagati a settembre 2021, ma la CCBA li ha richiamati dopo l’effetto a catena causato da “molteplici eventi di default” in “alcuni altri prestiti bancari” per un totale di circa 1,7 miliardi di dollari presso Suning.com, il ramo e-commerce dell’azienda Zhang Empire, secondo il suo rendiconto finanziario certificato pubblicato il 12 maggio 2021”.

“Nell’azione legale intentata dinanzi all’Alta Corte di Hong Kong, la CCBA ha prodotto documenti in cui affermava che Zhang era personalmente responsabile per il debito di 250 milioni di dollari contratto da Great Matrix nell’operazione di rifinanziamento del 2020. In sua difesa, Zhang ha affermato di non essere né coinvolto né a conoscenza dell’accordo e che le sue firme erano falsificate. La sua argomentazione è stata respinta”.

“Gli è stato ordinato di ripagare ciò che doveva, nonché gli interessi su tale importo a un tasso del 13% fino a quando il debito, ora superiore a 300 milioni di dollari, non sarà soddisfatto. Zhang, secondo il team legale della CCBA, non possiede alcuna proprietà o immobile in Cina o in Italia né riceve uno stipendio e tuttavia ostenta auto e orologi per un valore superiore a 9,5 milioni di dollari al giorno. Ciò ha portato all’accusa da parte del team legale della CCBA secondo cui “Zhang apparentemente nasconde i suoi beni attraverso società di comodo e altri prestanome”.

All’Inter Zhang, in apparenza, non riceverebbe alcuno stipendio come presidente. Ma “un’analisi effettuata da un dottore commercialista e revisore dei conti per CCBA stima che il compenso annuo del presidente della società calcistica sia pari a circa 914.000 euro. La denuncia della CCBA contro Zhang solleva interrogativi sulla capacità della famiglia di mantenere i propri impegni con Oaktree e mantenere l’Inter”.

La prossima udienza a Milano è fissata per venerdì 24 novembre. L’esame dei debitori si terrà a Hong Kong il 28 novembre alle 10. In mezzo c’è il Derby d’Italia, contro la Juve.

The Athletic fa anche il passo avanti: come ne uscirà? “Raine, la banca che ha ceduto il Chelsea e che sta curando la cessione di una quota del Manchester United, pare avesse il mandato di trovare un acquirente per l’Inter da più di un anno. Al momento il club resta invenduto nonostante l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus si sia detto pronto a fare un’offerta”.

Tra i vari problemi “c’è il carico debitorio dell’Inter. Il club ha rifinanziato un bond da 415 milioni di euro con un tasso di interesse annuo del 6,75%. Mentre S&P Global Ratings ha confermato lo status B dell’Inter e l’ha rimossa dal CreditWatch negativo, le passività totali del club sono molte da affrontare per qualsiasi potenziale nuovo acquirente, che deve sapere che l’accordo di Oaktree con Zhang pone il fondo californiano in pole position“.

“Oaktree è il sostegno dell’Inter, la rete di sicurezza se Zhang non è in grado di vendere, rifinanziare o rimborsare il denaro che gli azionisti di maggioranza dell’Inter devono al fondo. Altrimenti, Oaktree potrà far valere il debito e rilevare il club a maggio, proprio come ha fatto la società di investimento Elliott con il Milan nel 2018”.

“Per ora – conclude l’articolo – l’Inter resta in mano a Suning. La domanda è: per quanto ancora? Il 20 maggio 2024 è la scadenza del prestito Oaktree. L’orologio sta ticchettando”.

