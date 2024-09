Il Manchester United contro i giornalisti: niente conferenza di Ten Hag per chi ha scritto di rivolta contro di lui

Escluse quattro testate (tra cui Espn e Sky Sports). «Non ci hanno chiamato prima per conoscere la nostra versione dei fatti»

Il Manchester United ha vietato la conferenza stampa di Ten Hag a quattro testate che avevano pubblicato articoli su una presunta rivolta dello spogliatoio contro il tecnico. Lo scrive il Telegraph.

I giornalisti di Sky Sports News, Daily Mirror, Manchester Evening News e Espn sono stati esclusi dalla conferenza di oggi in vista della partita di comani il Chelsea all’Old Trafford.

Lo United – riporta il Telegraph – ha fatto sapere che la decisione è stata presa non per la pubblicazione di notizie sgradite al club ma perché il club non è stato contattato per un commento prima della pubblicazione.

«Stiamo prendendo provvedimenti contro un certo numero di testate, non perché hanno pubblicato notizie che non ci piacciono, ma perché lo hanno fatto senza contattarci prima per darci l’opportunità di commentare, smentire o contestualizzare», ha detto il club. «Crediamo che questo sia un principio importante da difendere e speriamo che possa portare a una riorganizzazione del modo in cui lavoriamo insieme».

La decisione dello United è stata criticata da Piers Morgan il giornalista con cui Ronaldo attaccò il club e aprì le porte al suo addio a Old Trafford. «Patetico» ha detto Morgan. «Puoi fare questa bravata quando sei il più grande manager di tutti i tempi come Ferguson, ma è ridicolo farlo quando sei pessimo come Ten Hag e i giornalisti stanno riportando con precisione quanto sei pessimo».

Il Telegraph ricorda che il provvedimento arriva dopo la decima sconfitta stagionale dello United ora settimo in Premier League a cinque punti dal quarto posto e la prossima settimana rischia di andare fuori dalla Champions.

Il Telegraoh ricorda ancora che Jadon Sancho è stato messo fuori squadra da tre mesi dopo un litigio con il tecnico che ha avuto anche una lite con Anthony Martial durante la sconfitta di Newcastle.

