Il Bologna dei miracoli batte anche l’Inter in Coppa Italia, 1-2 in rimonta. Si fa male Lautaro

Al 112esimo era sotto 1-0, poi due reti e nerazzurri eliminati. La partita svolta con Zirkzee. Nel secondo tempo Lautaro sbaglia un rigore

Il Bologna dei miracoli batte anche l’Inter in Coppa Italia, 1-2 in rimonta.

Ancora una grande prestazione della formazione di Thiago Motta che sbanca San Siro e vince 2-1 una partita che al 112esimo stava perdendo. Manco a dirlo il match è svoltato con l’ingresso di Zirkzee che è entrato all’85esimo e ha servito i due assist della rimonta a Beukema e Ndoye. Il primo di tacco al volo su calcio d’angolo; il secondo in contropiede. L’Inter era andata in vantaggio all’inizio del primo tempo supplementare con Carlos Augusto di testa. Al 65esimo rigore sbagliato da Lautaro Martinez: sette rigori sbagliati su venti per lui.

Thiago Motta si conferma il tecnico rivelazione del campionato italiano.

Inter in apprensione per l’infortunio a Lautaro Martinez. Questa è una novità che può cambiare il campionato.

IL RETROSCENA SU THIAGO MOTTA E DE LAURENTIIS

Thiago Motta ha rifiutato il Napoli. La Gazzetta con Maurizio Nicita racconta un dettaglio del loro incontro per rispondere al tema: perché nessuno vuole venire ad allenare il Napoli?

Raccontano che durante il casting per scegliere il successore di Luciano Spalletti, incontrando Thiago Motta, questi abbia chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis chi fosse il direttore sportivo e la risposta del patron del Napoli sia stata: “Ci sono io, non ti basto?”. E da questa frase l’ex centrocampista del Barcellona abbia tratto le conclusioni di restare a Bologna e di non accettare di allenare i campioni d’Italia. Nel martedì dello sfogo alla Luiss, il produttore cinematografico ha ammesso che Motta come Luis Enrique li avrebbe voluti. A parte l’effetto devastante sull’ego di Rudi Garcia, questa serie di “no”, cui si aggiunge quello per certi versi più clamoroso di Antonio Conte, pone dei quesiti. Cui la risposta dovrebbe dare il presidente, ma noi ci sforziamo di analizzare la situazione.

ilnapolista © riproduzione riservata